Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Aprovechando el ambiente festivo que caracteriza la temporada de fin de año, la Alcaldía de Valledupar —a través de su dependencia de Gestión Social— decidió ofrecer a las mujeres de la ciudad una oportunidad para formarse en habilidades útiles tanto en el ámbito personal como en el profesional. Según información oficial, estas capacitaciones están enfocadas en temáticas propias de la época navideña, como la elaboración de decoración navideña, recetas especiales para las fiestas y dips o preparaciones ideales para compartir durante eventos familiares o entre amigos. Estas actividades suelen recibir una gran acogida en diciembre, ya sea para mejorar el ambiente del hogar o porque pueden transformar una afición temporal en una fuente de ingresos adicionales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Alcaldía de Valledupar, los cursos especiales de temporada tendrán lugar en la Casa de la Dignidad de la Mujer, ubicada en la Transversal 28 #18-48, sector CDV, un espacio que busca fortalecer la autonomía y las competencias de las mujeres en la capital del Cesar. Las inscripciones, que son completamente gratis, pueden hacerse directamente en el lugar o llamando al número de contacto oficial, 333 284 4108. La administración enfatizó que, debido a la cantidad limitada de cupos, las interesadas deben inscribirse con antelación para asegurar su puesto.

No obstante, el valor de esta iniciativa no reside únicamente en la posibilidad de obtener ingresos. Muchas mujeres que asistan a las capacitaciones también podrán sorprender a sus familias e invitados con preparaciones novedosas o detalles hechos a mano durante las celebraciones. La invitación de la Alcaldía, difundida a través de sus canales oficiales y redes sociales, es a aprovechar la época navideña para aprender algo diferente, fortalecer redes de apoyo y descubrir caminos para emprender, todo en un ambiente pensado para potenciar las habilidades femeninas y el crecimiento personal.

Según las autoridades municipales, cualquier mujer interesada, sin importar su experiencia previa en estas áreas, es bienvenida a los talleres. La Casa de la Dignidad de la Mujer se convierte así en un escenario de inclusión y creatividad, donde el aprendizaje práctico y la posibilidad de formar nuevos emprendimientos se encuentran cada año con la esperanza de la temporada navideña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse una mujer a los cursos gratuitos de la Casa de la Dignidad de la Mujer en Valledupar?

Las interesadas pueden inscribirse a los cursos de forma gratuita dirigiéndose directamente a la Casa de la Dignidad de la Mujer, localizada en la Transversal 28 #18-48, sector CDV, o comunicándose al número telefónico 333 284 4108. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda iniciar el proceso de inscripción lo antes posible.

¿Qué temas incluyen los cursos ofrecidos por la Alcaldía de Valledupar para fin de año?

Los cursos de temporada impulsados por la Alcaldía de Valledupar y Gestión Social abarcan temas como decoración navideña, recetas para la época y dips o preparaciones para compartir. Estas capacitaciones están diseñadas para aprovechar la alta demanda de productos y servicios durante las celebraciones decembrinas, ya sea con fines personales o para iniciar emprendimientos temporales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z