Por: El Espectador

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La salsa de pimentón ahumado es una opción versátil y rápida dentro de la gastronomía latinoamericana, ideal para acompañar comidas rápidas por su sabor distintivo. De acuerdo con Edd Cabarcas, chef, esta salsa puede prepararse en cuestión de minutos con ingredientes generalmente presentes en cualquier cocina. El procedimiento para su preparación es sencillo y resalta el potencial del pimentón rojo como protagonista del sabor, aportando notas ahumadas al asarlo.

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Para preparar la salsa, se inicia colocando los pimentones rojos directamente al fuego, girándolos hasta que la piel esté completamente quemada. Este método contribuye al característico aroma ahumado. Posteriormente, se dejan reposar los pimentones en un recipiente cerrado durante cinco minutos, lo que ayuda a "sudar" la piel y facilita retirarla junto con las semillas y el tallo. Según la receta del chef, este paso es esencial para obtener una textura suave y un sabor puro.

Luego de pelar los pimentones, se licúan con un cuarto de cebolla cabezona, un diente de ajo, el jugo de medio limón, media taza de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharadita de paprika, una cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto. Tras licuar, se recomienda probar y ajustar la sazón antes de refrigerar en un frasco cerrado, donde puede conservarse hasta por cinco días. La receta está pensada para rendir seis porciones y el tiempo total de preparación, incluido el cocinado, es de aproximadamente veinte minutos.

En cuanto al contexto histórico, los pimentones —término que designa la especie vegetal “Capsicum annuum”— son originarios de América Central y del Sur. Las semillas fueron llevadas a España en 1493 por los exploradores, extendiéndose posteriormente por el mundo. El nombre ‘pimentón’ se le atribuye a Cristóbal Colón, quien lo trajo a Europa, en una época donde la pimienta negra era un valioso condimento. Los pimentones pueden consumirse tanto verdes como maduros, en variedades rojas, amarillas o naranjas, crudos o cocidos. De acuerdo con la información citada, además de su uso en recetas y como polvo, los pimentones aportan importantes nutrientes como vitamina C, A, B6, ácido fólico, betacaroteno y fibra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar salsa de pimentón ahumado de manera fácil en casa?

Usted puede preparar una salsa de pimentón ahumado rápidamente asando los pimentones directamente al fuego, pelándolos y mezclando con cebolla, ajo, limón, mayonesa, mostaza, paprika, azúcar, sal y pimienta, según las recomendaciones ofrecidas por el chef Edd Cabarcas en su receta.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales del pimentón según la especie Capsicum annuum?

El pimentón, identificado como “Capsicum annuum”, proporciona vitamina C, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, betacaroteno y fibra, siendo un ingrediente nutritivo tanto en recetas cocidas como crudas, según la información proporcionada en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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