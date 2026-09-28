Por: El Espectador

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Bocaditos de cerdo en salsa de mostaza y miel es una propuesta de la gastronomía latinoamericana que destaca por su sencillez y riqueza de sabor. Esta receta, desarrollada por Diana León, experta en nutrición culinaria, ofrece una alternativa práctica y deliciosa, ideal tanto para un almuerzo como para una cena. El plato toma como ingrediente principal la chuleta de cerdo, cortada en pequeños trozos que se sazonan con sal (incluida la opción de sal rosada) y pimienta. El cerdo se cocina primero en manteca de cerdo o mantequilla clarificada, lo que le aporta una textura dorada y jugosa tras apenas seis a siete minutos en sartén. Una vez dorados, los bocados de cerdo se retiran del fuego y se dejan reposar mientras se prepara la salsa.

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La salsa de mostaza contiene elementos clásicos de la cocina, como cebolla y ajo finamente picados, que se doran en el mismo sartén, aprovechando los jugos y restos de la carne. Posteriormente, se incorpora mostaza tipo Dijon, reconocida por su suavidad y origen francés, junto a mantequilla clarificada y una taza de caldo de su preferencia (vegetales, pollo o carne). Para espesar la mezcla, se utiliza una pequeña cantidad de maizena (fécula de maíz) o su alternativa de almidón de yuca, siempre disuelta en agua antes de añadirse al sartén, porque si se agrega directamente puede dejar grumos.

En este punto, la salsa se cocina por unos minutos hasta que logra la textura deseada. Luego, se vuelve a incorporar el cerdo, bañándolo por completo, y se deja unos minutos adicionales al fuego. El toque final llega cuando el fuego ya está apagado: es aquí cuando se añade la miel (o azúcar de coco) para no someterla al calor y así conservar sus propiedades organolépticas, añadiendo dulzura y equilibrio al sabor intenso de la mostaza.

Esta receta, además de su atractivo culinario, introduce un contexto histórico sobre la mostaza, uno de los condimentos más antiguos. Según la autora, los romanos ya molían las semillas y las mezclaban con mosto, creando lo que hoy conocemos como mostaza, cuyo nombre deriva del latín "mustum ardens", que significa "mosto que quema". Con el tiempo, la mostaza consolidó su lugar en Francia, especialmente en la ciudad de Dijon, famosa por su versión cremosa. Así, este sencillo plato rinde homenaje a la historia y versatilidad de la mostaza en la cocina mundial.

¿Por qué se debe agregar la miel al final en la receta de bocaditos de cerdo en mostaza?

La miel se adiciona al final de la preparación para evitar que el calor destruya sus propiedades. Esto se menciona específicamente en la receta, subrayando que si se agrega durante la cocción pierde parte de sus cualidades sensoriales y nutritivas, motivo por el cual se mezcla únicamente cuando el sartén ya está fuera del fuego.

¿Qué historia tiene la mostaza y cuál es su origen?

Según la información proporcionada en la receta, la mostaza es un condimento antiguo cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, donde los romanos molían las semillas y las mezclaban con mosto de uva. Su nombre proviene del término latino "mustum ardens". A lo largo de los siglos, la mostaza viajó por Europa y encontró su versión más reconocida en Dijon, Francia, consolidándose como un ingrediente esencial y versátil en la cocina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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