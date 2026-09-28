Por: El Espectador

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El encurtido de pepino se ha posicionado como una opción saludable y versátil dentro de la cocina, ideal para acompañar diferentes platos como ensaladas, bowls, sándwiches o incluso carnes. De acuerdo con la receta presentada, la preparación requiere apenas cinco minutos de elaboración y otros cinco de cocción, siendo suficiente luego dejar reposar la mezcla en la nevera para obtener un resultado fresco y lleno de sabor en un mínimo de cuatro horas.

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Para esta preparación se necesita un pepino cohombro mediano cortado en rodajas, vinagre de manzana, agua, sal, stevia como alternativa al azúcar, pimienta en grano y hojas de albahaca fresca. Según las instrucciones, se comienza lavando y cortando el pepino en rodajas finas, las cuales posteriormente se dividen en dos recipientes de vidrio: en uno se tendrá una versión dulce y en el otro una salada. Un detalle distintivo de esta receta es el uso de hojas de albahaca para aportar un toque fresco, así como la alternativa de preparar dos matices de sabor en un mismo procedimiento.

La preparación propone añadir pimienta y sal en ambos frascos. Luego se vierte de manera equitativa agua tibia y vinagre de manzana hasta cubrir las rodajas de pepino. En uno de los frascos se agrega stevia para lograr una versión de sabor más dulce. Una vez integrados todos los ingredientes, es importante cerrar bien los recipientes y agitarlos suavemente para que los sabores se mezclen por completo. Finalmente, se recomienda dejar reposar en la nevera por al menos cuatro horas, aunque el sabor se intensificará si se deja de un día para otro.

En cuanto al valor nutricional del pepino, la receta resalta su contenido de antioxidantes, potasio, magnesio y fibra. Estos aportes lo convierten en un ingrediente que tanto refresca como realza sabores en diversas preparaciones. El texto menciona que el pepino no solo se utiliza para encurtidos, sino también en rellenos, aderezos y bebidas como cócteles con ginebra, lo cual demuestra su flexibilidad en la gastronomía contemporánea. Para quienes buscan innovar en la cocina, esta receta invita a descubrir nuevas formas de disfrutar y fusionar ingredientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se hace un encurtido de pepino paso a paso?

El encurtido de pepino comienza con lavar y cortar el pepino en rodajas finas. Luego, se dividen las rodajas en dos frascos para obtener versiones dulce y salada. Se añaden hojas de albahaca, pimienta y sal a ambos frascos. Después, se cubren con partes iguales de agua tibia y vinagre de manzana. En uno de los frascos se agrega stevia para una opción dulce. Se cierran los frascos, se agitan suavemente y se dejan en la nevera por al menos cuatro horas.

¿Cuáles son los beneficios del pepino encurtido para la salud?

Según la información incluida en la receta, el pepino es rico en agentes antioxidantes, potasio, magnesio y fibra, aportando propiedades que contribuyen a la salud general. Además de refrescar, ayuda a resaltar sabores y puede formar parte de aderezos, ensaladas y bebidas, lo que lo convierte en un aliado ideal para quienes buscan una dieta más equilibrada y variada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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