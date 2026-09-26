Por: El Espectador

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La ensalada de sandía, pepino y queso feta se ha convertido en una de las opciones más refrescantes y apetecidas de la gastronomía latinoamericana, especialmente en temporadas de calor, como las que se viven actualmente a causa del fenómeno del niño, según señalan los científicos. Esta receta, presente en el menú del restaurante Harry’s, en Cartagena, fue pensada como una respuesta gastronómica a los días de intenso sol, cuando la sequía obliga a buscar alternativas ligeras y revitalizantes para el paladar. La preparación destaca por el contraste de sabores dulces, salados y ácidos, que logran un balance único en cada bocado.

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Entre los ingredientes fundamentales, de acuerdo con la receta compartida, se encuentran cuatro tazas de sandía sin semillas y cortada en cuadros, media taza de queso feta o queso costeño desmenuzado, media taza de aceitunas de Kalamata, dos pepinos cohombros europeos picados y sin semillas, hojas frescas de rúgula o cogollos, media taza de nueces como pecanas, marañones o almendras, además de hojas de hierbabuena y albahaca. Para realzar el sabor, se utiliza sal al gusto.

La preparación de la vinagreta es sencilla y esencial para la ensalada: requiere una cucharada de mostaza francesa, una de miel, un tercio de taza de aceite de oliva, tres cucharadas de vinagre de vino tinto, dos cucharadas de yogur natural, además de sal y pimienta negra. Según la indicación, mezclar estos ingredientes en un frasco y agitarlos vigorosamente permite lograr una emulsión cremosa y estable, fundamental en la experiencia final de la ensalada.

Para ensamblar la ensalada, se mezclan en un bowl la rúgula, el pepino, las aceitunas, las nueces, las hojas de hierbabuena y albahaca, y se sazona con sal. En el plato, se coloca la sandía como base, se espolvorea la mitad del queso, luego se acomoda la mezcla de la ensalada y se termina con el resto del queso. Así, cada elemento conserva su textura y sabor, creando una explosión de frescura.

Inspirada por la naturaleza y adaptada a las circunstancias climáticas, esta ensalada representa un alivio durante los días secos y soleados. La sugerencia de agregar proteínas como pechuga de pollo o camarones parrillados permite personalizar la receta, aunque su versión simple ya resulta destacada. Esta historia culinaria invita a rendir homenaje a la naturaleza y a disfrutar de platos que, más allá de nutrir, refrescan y consuelan en tiempos de altas temperaturas.

¿Cómo se prepara la vinagreta para la ensalada de sandía y pepino?

La vinagreta se logra mezclando mostaza francesa, miel, aceite de oliva, vinagre de vino tinto, yogur natural, sal y pimienta negra. Es recomendable poner todos los ingredientes en un frasco con tapa y agitar hasta obtener una emulsión estable y cremosa, lo que ayuda a integrar los sabores y dar textura a la ensalada.

¿Qué ingredientes hacen especial a la ensalada de sandía, pepino y queso feta?

La particularidad de esta ensalada radica en la combinación de sandía fresca, queso feta o costeño y aceitunas de Kalamata, junto con pepino, nueces y hojas frescas de hierbabuena, albahaca y rúgula. Estos ingredientes, al combinar sabores dulces, salados y ácidos, ofrecen una experiencia gastronómica equilibrada y refrescante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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