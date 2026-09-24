Por: El Espectador

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La torta húmeda con glaseado de limón y maracuyá es una propuesta de la gastronomía latinoamericana que destaca por su sabor fresco e ingredientes balanceados. Esta receta, según la información compartida, combina el aroma cítrico del limón con el toque exótico y ligeramente ácido de la maracuyá, resultando en un postre ideal para quienes buscan innovar en la repostería casera.

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El proceso de preparación totaliza 80 minutos, de acuerdo con los pasos descritos: 20 minutos para organizar y batir los ingredientes, seguidos de un tiempo de horneado que oscila entre 45 y 60 minutos a 180 °C. El postre rinde alrededor de ocho porciones, ideal para una reunión familiar o para quienes desean disfrutar de este dulce a lo largo de la semana.

En cuanto a los ingredientes, la receta requiere una combinación de aceite de oliva o aceite neutro, azúcar blanca, pasta de vainilla, ralladura y jugo de limón, huevos, harina de trigo, agentes leudantes como polvo para hornear y bicarbonato de sodio, sal, yogur griego y pulpa de maracuyá. Esta mezcla ofrece una base húmeda, gracias al aporte del yogur y el aceite, además de enriquecer el sabor con las notas cítricas predominantes. El proceso de integración de los ingredientes es fundamental: primero se mezclan los elementos líquidos y el azúcar, luego se incorporan los huevos uno a uno, se añaden los secos y, finalmente, se integran los ingredientes húmedos adicionales, hasta lograr una textura homogénea.

El glaseado, por su parte, se prepara con azúcar pulverizada, jugo de limón, aceite de oliva extra virgen y pulpa de maracuyá. Una vez la torta ha salido del horno, se agrega la mayor parte del glaseado mientras sigue caliente, permitiendo que este se absorba en el interior del bizcocho. Tras el reposo de 30 minutos para obtener mayor sabor y humedad, se desmolda y se deja enfriar totalmente.

Para el toque final, la torta se sirve con queso mascarpone o queso crema y el resto del glaseado encima, lo que realza la textura y enriquece la experiencia al paladar. Es una receta recomendada para quienes disfrutan de los postres cítricos y buscan presentaciones llamativas y sabrosas.

¿Cómo preparar la torta húmeda de maracuyá y limón con glaseado?

Para hacer la torta, usted debe mezclar los ingredientes líquidos y aromáticos, incorporar los huevos, agregar los ingredientes secos y finalmente integrar el yogur, jugo de limón y pulpa de maracuyá. Tras hornear y glasear la torta según las indicaciones, se deja reposar y se termina con queso mascarpone o queso crema, junto al resto del glaseado.

¿Qué es el glaseado de maracuyá y para qué sirve en la repostería?

El glaseado de maracuyá es una mezcla dulce y ácida que combina azúcar pulverizada, jugo de limón, pulpa de maracuyá y aceite de oliva. Se utiliza para aportar humedad, sabor y un acabado brillante a los postres como la torta húmeda, realzando así el perfil cítrico y la textura final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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