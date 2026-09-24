Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la madrugada de este jueves la puesta en marcha de nuevas estrategias de seguridad, con el objetivo de frenar la violencia que, según expresó, se intensificó durante el gobierno anterior. De acuerdo con lo señalado por De la Espriella, este aumento de hechos delictivos requería una intervención urgente y directa por parte de su administración, especialmente en zonas críticas del país.

Sigue a PULZO en Discover

Por esa razón, el mandatario realizó un recorrido por diversos sectores de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde buscó demostrar que su presencia no es solo protocolaria, sino parte de una política de acompañamiento constante en las regiones afectadas por la inseguridad. Según declaraciones recogidas por El Espectador, De la Espriella explicó los detalles de la llamada “Operación Iron”. Él precisó: “La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina. Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”.

La acción del presidente en Cali incluyó nuevamente verlo portando un arma a la cintura mientras caminaba por el centro de la ciudad, situación que generó debate debido al simbolismo que representa un jefe de Estado armado en espacios públicos. Sin embargo, la Casa de Nariño aclaró que esta conducta no infringe ninguna norma legal vigente.

Las acciones de la administración de la Espriella no se limitan a Cali. Según información reportada por El Espectador, se han desplegado refuerzos militares y policiales en ciudades como Santa Marta y Riohacha, para contener el llamado “paro armado” instaurado por la banda criminal Conquistadores de la Sierra. Estas operaciones buscan evitar que grupos al margen de la ley recuperen el control de territorios tras la caída de cabecillas, como José Luis Pérez, alias Cholo, uno de los más perseguidos en la región de Magdalena.

El presidente resaltó que, además de los operativos, se han programado reuniones de alto nivel para este 25 de septiembre en Santa Marta, con el fin de coordinar esfuerzos conjuntos y garantizar la seguridad de los habitantes. Así, la administración de la Espriella insiste en que ejercer la autoridad es fundamental para recuperar espacios que deben pertenecer a la ciudadanía y no a grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Iron y cuáles son sus objetivos en Cali?

La Operación Iron es una estrategia de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella para abordar la violencia en Cali. El objetivo central es la intervención de zonas críticas del centro de la ciudad, mediante acciones coordinadas entre autoridades locales y el Gobierno nacional, orientadas a retomar el control de edificaciones y terrenos ocupados por organizaciones criminales, restableciendo así espacios seguros para la población.

¿Por qué causa polémica que el presidente porte un arma durante sus recorridos?

La presencia del presidente Abelardo de la Espriella portando un arma en la cintura durante sus recorridos en Cali generó controversia debido al mensaje que transmite ver a un jefe de Estado armado de forma pública. Aunque la Casa de Nariño afirmó que no existe restricción legal para este acto, el debate se centra en el impacto simbólico de la imagen, relacionado con el ejercicio directo de la autoridad y la percepción sobre el uso de la fuerza por parte del Gobierno nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.