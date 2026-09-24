Por: Noticiero 90 minutos

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En una operación que promete redefinir la seguridad de la capital vallecaucana, el presidente Abelardo De La Espriella lideró en la madrugada del jueves la llamada Operación Iron, un despliegue conjunto de las fuerzas militares y judiciales orientado a recuperar el control del centro de Cali. Según información difundida por la Alcaldía de Cali y citada directamente por el mandatario, esta iniciativa ha implicado intervenciones coordinadas en edificaciones, viviendas y predios urbanos, logrando hasta el momento importantes resultados en términos de capturas y decomisos de armas, drogas y mercancía de procedencia ilegal.

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Durante el desarrollo del operativo, Abelardo De La Espriella afirmó mediante su canal oficial que decidió acompañar personalmente a las autoridades en pleno centro caleño durante la madrugada. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el presidente enfatizó que “la operación aún no termina” y reiteró el compromiso institucional de recuperar el sector “cuadra por cuadra”. Esta afirmación refuerza el objetivo de la ofensiva, orientada no solo a enfrentar el crimen, sino también a reconquistar espacios para que los ciudadanos puedan “trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”, según indicó el propio mandatario.

El operativo ha tenido un alcance considerable: cifras oficiales entregadas por la Alcaldía muestran que la intervención abarcó seis comunas y quince barrios, comprendiendo 24 microterritorios con 83 órdenes de captura y 101 diligencias de allanamiento. Estas acciones evidencian la magnitud del esfuerzo y los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad, al tiempo que se envía un mensaje contundente sobre la continuidad y la periodicidad de este tipo de estrategias, ya que, tal como señaló el alcalde Eder, se trataría de la “primera de varias operaciones de todo tipo”.

El presidente De La Espriella fue enfático al manifestar el fin de lo que denominó 'esa olla', asegurando que en su gobierno se combatirá el crimen “en todas sus manifestaciones” y que se buscará liberar tanto a Cali como a otras regiones del país de quienes causan daño a los jóvenes, comerciantes y emprendedores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Iron y cuáles han sido sus resultados en Cali?

La Operación Iron es una ofensiva liderada por el presidente Abelardo De La Espriella, en conjunto con fuerzas militares y judiciales, para recuperar el control del centro de Cali. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, se han intervenido seis comunas, quince barrios y 24 microterritorios, ejecutando 83 órdenes de captura y 101 allanamientos, con incautación de armas, drogas y mercancía ilegal.

¿Qué significa 'olla' en el contexto de la Operación Iron?

Dentro de las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, 'esa olla' hace referencia a lugares donde se concentra la venta y consumo de sustancias ilegales, así como actividades criminales asociadas. Su desmantelamiento implica la recuperación de espacios urbanos para la ciudadanía y la reducción de puntos de criminalidad en el centro de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.