Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de una familia ibaguereña se vio trastornada la noche del sábado 19 de septiembre, cuando un accidente de tránsito alteró su cotidianidad y puso en riesgo su bienestar. Según relataron los propios familiares, el hecho sucedió hacia las 11:30 de la noche en el sector de Arboleda Campestre, mientras Jefferson Forero, junto a su esposa y su hija menor de edad, retornaban a su hogar después de compartir una cena familiar. La noche, que parecía normal, terminó marcada por la imprudencia vial y la incertidumbre.

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De acuerdo con la información suministrada por los allegados de las víctimas, la familia iba en motocicleta cuando otro vehículo similar, presuntamente a exceso de velocidad, los sorprendió en la vía. El impacto entre ambas motos hizo que todos los ocupantes cayeran sobre el pavimento, resultando heridos. Los golpes y hematomas afectaron tanto a la familia como al otro motociclista implicado. Sin embargo, la persona que más sufrió fue la niña, quien recibió lesiones graves en el rostro y ahora enfrenta un complejo proceso de recuperación física y emocional.

La situación de la menor ha sido descrita por su familia como particularmente dura, pues además del daño físico, la niña parece estar afectada psicológicamente por lo ocurrido. Sus padres aseguran que, desde el accidente, la menor se rehúsa a regresar al colegio, señal clara del impacto emocional que ha dejado el siniestro.

La indignación creció cuando, según el testimonio de la familia, el otro conductor involucrado decidió retirarse del lugar sin prestar ayuda a los heridos, actitud que ha dejado un sentimiento de desamparo en los afectados. Por tal motivo, los familiares exigen justicia y solicitan que las autoridades revisen las cámaras de seguridad instaladas en Arboleda Campestre, con el objetivo de esclarecer las causas exactas del choque y encontrar información relevante para identificar al segundo motociclista.

Mientras se adelanta la investigación, los allegados permanecen atentos a la evolución de la menor y hacen un llamado a la ciudadanía: esperan que cualquier persona que haya sido testigo del accidente o cuente con información pueda aportar datos para esclarecer los hechos y que la justicia pueda actuar de manera oportuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el accidente de tránsito en Arboleda Campestre en Ibagué?

El accidente ocurrió el sábado 19 de septiembre, cerca de las 11:30 de la noche, cuando una familia que viajaba en motocicleta fue impactada por otro vehículo similar, presumiblemente a alta velocidad, en el sector de Arboleda Campestre. Como resultado, los ocupantes de ambas motos cayeron sobre la vía, dejando particularmente afectada a una niña que sufrió graves heridas en el rostro.

¿Cómo evoluciona la recuperación de la niña herida en el accidente de Ibagué?

Según lo manifestado por sus familiares, la menor enfrenta no solo un proceso de recuperación física, debido a las lesiones en el rostro, sino también consecuencias emocionales, ya que el hecho la ha dejado afectada psicológicamente. Actualmente, la niña no desea regresar al colegio y se encuentra bajo el cuidado y acompañamiento de su familia mientras avanza la investigación.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.