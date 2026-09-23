Por: Noticiero 90 minutos

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La preocupación por la accidentalidad vial sigue creciendo en Cali, donde las cifras revelan una realidad preocupante: en lo que va de 2026, 91 peatones han fallecido tras ser atropellados, y 58 de esas víctimas eran personas mayores de 65 años, según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali. Estas cifras sitúan a los adultos mayores como la población más vulnerable en la ciudad frente a los incidentes de tránsito.

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De acuerdo con el último balance oficial, se han identificado cinco puntos críticos con mayor número de atropellos a peatones: la calle 70 con carrera 28D, la calle 36 con carrera 42B, la calle 36 entre carreras 143 y 145, la transversal 29 con calle 44 y la carrera 1 con calle 71. Estos tramos concentran no solo la mayor frecuencia, sino también la gravedad de los siniestros, lo que lleva a las autoridades a mantenerlos en constante monitoreo y priorizarlos en sus intervenciones.

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad, indicó que "a fecha de hoy tenemos 230 personas que han fallecido en vía. Los motociclistas son el índice más alto de accidentalidad en la ciudad y, lastimosamente, tenemos a fecha de hoy 91 peatones que han muerto en vía y que han sido atropellados por motociclistas". Este panorama se repite de forma recurrente en otros puntos, donde, entre 2021 y 2025, la calle 70 con carrera 8 registró 30 casos y la calle 15 entre carreras 4 y 7 acumuló 25 casos de atropellos.

Las investigaciones indican que los accidentes se producen con mayor frecuencia en la noche y la madrugada, especialmente los viernes y sábados, en sectores como Oriente, Simón Bolívar, Ciudad de Cali y la Octava. Factores como la alta velocidad de los motociclistas, deficiencias en la semaforización peatonal y en la cultura vial, sumados a fallas en la infraestructura, agravan la situación.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Daniel Montoya, señaló que se adelantan estudios para mejorar andenes, rampas y bordillos, además de instalar señalización táctil para una movilidad peatonal más segura. Montoya insiste en la necesidad de concientizar a los motociclistas para que respeten estos espacios, diseñados exclusivamente para los peatones.

¿Cuáles son los puntos críticos de atropellos a peatones en Cali según la Secretaría de Movilidad?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, los cinco puntos críticos donde se presentan más atropellos a peatones son: calle 70 con carrera 28D, calle 36 con carrera 42B, calle 36 entre carreras 143 y 145, transversal 29 con calle 44 y carrera 1 con calle 71. Estos lugares concentran gran parte de los incidentes viales graves en la ciudad.

¿Por qué los adultos mayores son las principales víctimas de accidentalidad peatonal en Cali?

De acuerdo con el reporte oficial, 58 de los 91 peatones fallecidos en lo que va de 2026 tenían 65 años o más. La Secretaría de Movilidad señala la vulnerabilidad de esta población y recuerda que la norma exige que las personas mayores de 70 años estén acompañadas al cruzar la calle, debido a sus condiciones físicas y a la peligrosidad de ciertos cruces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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