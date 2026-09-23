Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves 24 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Cali mantiene vigente la medida de Pico y Placa para vehículos particulares como mecanismo para regular el tráfico en la ciudad y reducir la contaminación ambiental. Según información oficial de la Secretaría de Movilidad compartida a mitad de año, en la jornada de hoy la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en los números 5 y 6. Esta rotación hace parte del calendario fijo semanal diseñado por la autoridad para facilitar la comprensión y el cumplimiento por parte de la ciudadanía.

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La medida tiene un horario continuo desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual los vehículos particulares con placas finalizadas en los números asignados para el día no pueden circular en las vías de Cali. El incumplimiento de esta regulación conlleva sanciones económicas y administrativas: las autoridades recuerdan que la multa equivale a 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV), además de la posible inmovilización del vehículo al ser sorprendido en infracción. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad insiste en el llamado a los caleños para revisar a diario la rotación y así evitar contratiempos y sanciones.

La rotación semanal del Pico y Placa en Cali es la siguiente: los lunes se restringe la circulación de vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0; los martes, en 1 y 2; los miércoles, en 3 y 4; los jueves, en 5 y 6; y los viernes, en 7 y 8. Esta información fue reiterada recientemente en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y durante la etapa pedagógica realizada del 1 al 3 de julio, diseñada para socializar la medida antes de comenzar la imposición de comparendos a partir del 6 de julio.

Adicionalmente, este jueves persisten cierres alrededor de unidades residenciales y edificios en proceso de demolición o con riesgo de colapso, como la unidad Guadalupe en la calle 3 con carrera 36 y el edificio arábico en la calle 5 con carrera 66. Para mitigar estos impactos viales, se habilitó el doble sentido en la Carrera 39 desde la avenida Roosevelt, lo que facilita el acceso y retorno a la zona afectada.

De manera complementaria, la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad desarrollan actividades pedagógicas para replantear la movilidad urbana. A través de eventos familiares que se llevan a cabo entre el 20 y el 27 de septiembre, se busca incentivar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie, invitando a la ciudadanía a evaluar nuevos hábitos para aliviar el tráfico y mejorar la calidad de vida.

¿Cuáles son las placas restringidas hoy por el Pico y Placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves la restricción de Pico y Placa aplica para los vehículos cuyos números finales de placa son 5 y 6, en un horario continuo de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

¿Qué sanción reciben quienes no cumplen con el Pico y Placa en Cali?

Quienes infrinjan la medida de Pico y Placa se enfrentan a una multa de 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV), según lo establecido por la ley, e incluso a la inmovilización de su vehículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.