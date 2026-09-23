Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Cinco personas que serían integrantes de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, disidencias armadas de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, murieron durante combates con el Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Así lo confirmaron las autoridades en la mañana del miércoles 23 de septiembre. Según reportó el Ejército Nacional, en las últimas 24 horas se han mantenido operaciones ofensivas en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, con acciones desarrolladas inicialmente en la zona rural de El Tambo.

Sigue a PULZO en Discover

En esta zona, tropas especiales de la Fuerza de Despliegue Rápido número 5, apoyadas por información suministrada por la comunidad, sostuvieron enfrentamientos durante más de cinco horas contra miembros de la estructura Carlos Patiño. Como resultado, tres presuntos integrantes de este grupo murieron en combate. El Ejército logró recuperar uno de los cuerpos y decomisar armamento, entre ellos un fusil M4, 296 cartuchos de distintos calibres y 11 proveedores, fortaleciendo así la evidencia recolectada en la operación.

De manera paralela, una segunda ofensiva militar en el municipio de Guachené (Cauca) desencadenó la muerte de un presunto disidente, identificado como Jhonier David Zapata Catoñi, alias ‘Pocoyó’, y la captura de dos supuestos miembros de la estructura Dagoberto Ramos. De acuerdo con información de inteligencia militar, ‘Pocoyó’ habría sido jefe de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (conocidas también por su sigla R.A.E.R.), una agrupación que tendría incidencia en los municipios de Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada, en el departamento.

Durante esta segunda operación, las autoridades incautaron un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diversos calibres, dos proveedores y cinco motocicletas. Según las fuentes castrenses, ‘Pocoyó’ habría iniciado su actividad delictiva en una agrupación local, denominada pandilla 5 y 6, donde habría tenido participación en hurtos de vehículos, extorsiones y homicidios selectivos en la vía Panamericana. En 2024, reporta el Ejército Nacional, ingresó como guerrillero raso a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, ascendiendo posteriormente hasta jefe de comisión. Se le señala de haber participado en un atentado cometido el 29 de septiembre de 2025 contra dos miembros de la Sijín en Guachené, y de asumir a partir de 2026 el liderazgo en las redes de apoyo de la estructura ilegal.

Los dos capturados durante esa operación resultaron heridos; recibieron atención médica inmediata por parte de enfermeros militares antes de quedar a disposición de las autoridades, junto al material decomisado.

¿Quién era alias ‘Pocoyó’ y cuál era su función dentro de las disidencias de Farc?

Alias ‘Pocoyó’, identificado como Jhonier David Zapata Catoñi, habría sido un jefe de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales de la comisión de alias ‘Darío’ o ‘Pavi’ dentro de la estructura Dagoberto Ramos. Según el Ejército Nacional, desarrolló actividades delictivas como hurto de vehículos, extorsión y homicidio selectivo antes de unirse a las disidencias y ascender rápidamente a jefe de comisión.

¿Cuáles fueron los resultados de las operaciones militares en Cauca contra las disidencias de Farc?

De acuerdo con el Ejército Nacional, las operaciones lograron la muerte de cinco presuntos miembros de las disidencias, la captura de dos supuestos integrantes y la incautación de varias armas, municiones y motocicletas. Las acciones se concentraron en los municipios de El Tambo y Guachené, con participación coordinada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.