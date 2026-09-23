Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La operación Horus representó un importante avance en la lucha de las autoridades colombianas contra el Frente Gerónimo Galeano, en una acción llevada a cabo en la zona rural de Chaparral, Tolima. Esta intervención, coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía del Tolima, la Fuerza Aeroespacial y el Gobierno Nacional, permitió propinarle un golpe significativo a esa estructura criminal. De acuerdo con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, la coordinación entre las entidades fue clave para los resultados obtenidos, que incluyeron la incautación de 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones y diez granadas improvisadas que, según la funcionaria, estaban destinadas para ser usadas con esos equipos no tripulados.

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Además del armamento, las autoridades decomisaron un computador, una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, proveedores, munición y diferentes elementos de intendencia, utilizados normalmente para facilitar la movilidad y sostenimiento de los grupos armados ilegales. Esta sofisticación logística revela el nivel de organización y capacidades técnicas con que operaba el Frente Gerónimo Galeano en esa región. La gobernadora Matiz resaltó que "la unión y el trabajo conjunto dan resultados por la seguridad del Tolima", al destacar la importancia de la colaboración entre las entidades estatales.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante el procedimiento fue la aprehensión de dos menores de edad: uno identificado como operador de dron y el otro señalado como explosivista. Según pronunciamiento del Gobierno Nacional, uno de estos menores fue recuperado, poniendo en evidencia el uso sistemático de menores por parte de grupos armados organizados para desarrollar actividades de alto riesgo y especialización técnica.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Frente Gerónimo Galeano opera bajo la órbita de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con dicho pronunciamiento, a esta organización se le atribuyen siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, que han resultado en tres soldados y un policía heridos. Además, el grupo es señalado por posibles actividades de extorsión y reclutamiento de menores. De la Espriella anunció que las operaciones continuarán, centrándose ahora en capturar a los principales cabecillas de la estructura. Por su parte, Matiz agradeció públicamente el esfuerzo de los uniformados y reiteró que los operativos seguirán en la zona. “Con seguridad todo, sin seguridad nada”, concluyó la gobernadora.

¿Qué impacto tuvo la operación Horus en la seguridad de Chaparral, Tolima?

La operación Horus permitió incautar un importante arsenal, detener elementos logísticos y recuperar menores de edad, debilitando la capacidad operativa del Frente Gerónimo Galeano en Chaparral, Tolima. Las autoridades destacaron que estos avances contribuyen directamente al fortalecimiento de la seguridad en la región.

¿Por qué es relevante la recuperación de menores utilizados por grupos armados ilegales?

La recuperación de menores, señalados como operador de dron y explosivista, evidencia el reclutamiento forzado y uso de niños, niñas y adolescentes por estructuras ilegales, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y resalta la importancia de priorizar la protección integral de los menores en contextos de conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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