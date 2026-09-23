Por: EL PILON SA

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Un nuevo atentado contra la infraestructura férrea de Cerrejón ocurrió en la noche del martes 22 de septiembre, cerca de las 10:45 p. m., específicamente en el kilómetro 60, en jurisdicción del municipio de Uribia, La Guajira. Según información de la propia empresa, el hecho afectó a un tren que se movilizaba vacío en dirección sur, lo cual permitió que no hubiera daños personales entre los trabajadores presentes.

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Ante la gravedad de la situación, Cerrejón procedió con la evacuación preventiva de todo su personal en la zona, tomando precauciones mientras se verificaban las condiciones de seguridad necesarias para ingresar y determinar la magnitud de los daños. La empresa recalcó la importancia de garantizar la protección de quienes laboran en la infraestructura, así como de contar con vigilancia en la zona afectada.

De acuerdo con la información emitida por la Primera División del Ejército Nacional, en la mañana del miércoles 23 de septiembre se desplegaron tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada. El objetivo principal de su trabajo es asegurar la protección de la línea férrea de Cerrejón dentro del municipio de Uribia, proporcionando vigilancia constante y acompañamiento activo en las labores de inspección y verificación de las instalaciones comprometidas.

Las unidades militares asignadas han asumido el control del corredor férreo para custodiar la infraestructura estratégica y respaldar las labores investigativas. Cerrejón, por su parte, sigue en coordinación permanente con las autoridades para avanzar en la evaluación de lo ocurrido, estableciendo las condiciones que permitan el ingreso seguro de su personal al lugar del atentado.

La empresa minera reveló que este es el sexto ataque de este tipo que se registra durante el año en contra de su infraestructura ferroviaria. Cerrejón reiteró su rechazo a estos hechos y advirtió sobre el riesgo que representan para la seguridad de los trabajadores, así como para la operación de una infraestructura clave tanto para la compañía como para la economía regional de La Guajira. En su comunicado, la compañía indicó que mantendrá informada a la opinión pública sobre la evolución de la situación y las condiciones para el restablecimiento completo de su operación ferroviaria. Las autoridades siguen desplegadas en el área, adelantando verificaciones y fortaleciendo las indagaciones para determinar la responsabilidad y el alcance de los daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos atentados ha sufrido la infraestructura ferroviaria de Cerrejón en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por Cerrejón, en lo que va corrido de 2026, la empresa ha sido víctima de seis atentados contra su infraestructura ferroviaria, lo que evidencia un incremento en el nivel de riesgo y preocupación tanto para la operación como para la seguridad de sus empleados y la estabilidad económica de la región.

¿Por qué la línea férrea de Cerrejón es estratégica para La Guajira?

La línea férrea de Cerrejón es considerada un activo fundamental para la empresa y también para la economía de La Guajira, ya que facilita el transporte del carbón y sostiene buena parte de la actividad económica del departamento. Por este motivo, cualquier daño ocasionado sobre esta infraestructura afecta tanto las operaciones internas de la compañía como el desarrollo económico regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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