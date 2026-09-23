La emergencia ambiental desatada por un incendio forestal en el cerro San Marcos, la vereda La Castellana y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en jurisdicción de Villa de Leyva (Boyacá), muestra un importante avance en su contención. De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos entregado por el Ministerio del Interior, las labores de liquidación presentan un progreso de entre el 78 % y el 80 %.

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El fuego, que inició el pasado sábado 19 de septiembre y se propagó rápidamente debido a las condiciones del terreno y los fuertes vientos, ha sido enfrentado por un bloque de 15 cuerpos de bomberos del departamento de Boyacá, bajo el liderazgo técnico del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Paralelamente, la conflagración registrada en el municipio de Chíquiza ya se encuentra bajo control, aunque unidades de Villa de Leyva y de la capital continúan trabajando en la zona para extinguir cualquier foco residual.

Las labores de los equipos de emergencia se concentran en puntos complejos como el cerro Mono Negro, perteneciente a Iguaque, a unos 3.200 metros de altura. En ese sector, 500 combatientes despliegan líneas de manguera para enfriar los bordes del fuego hacia el interior.

Para este miércoles 23 de septiembre se tiene prevista la incorporación de seis helicópteros, aeronaves clave con las que se espera dar el golpe definitivo para lograr la liquidación total de la emergencia en el santuario natural, siguiendo la instrucción del Gobierno Nacional de mantener las operaciones hasta sofocar por completo las llamas.

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Sobre las causas de la conflagración, las autoridades han manifestado profunda preocupación. En declaraciones entregadas a Blu Radio, el teniente Edwar Dulcey, comandante de Bomberos de Villa de Leyva, aseguró que se trata de un acto deliberado:

“Esto es una mano criminal, un fuego intencional, una persona que arde o enciende el fuego sin pensar que va a causar daños. La casa más cercana está a 300 o 400 metros, es una comunidad que ha vivido toda la vida entre la naturaleza. No sabemos quién lo ocasionó, pero ahí están las autoridades trabajando para llegar a un buen término”

Mientras las investigaciones continúan para dar con los responsables de este atentado contra el medio ambiente, los organismos de socorro mantienen su despliegue operativo en el terreno con el objetivo de enfriar la zona afectada y restaurar la seguridad en el páramo.

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