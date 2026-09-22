La emergencia por el incendio forestal que comenzó en Villa de Leyva, Boyacá, tomó una nueva dimensión luego de que las llamas avanzaran hacia jurisdicción de Chíquiza y alcanzaran sectores cercanos al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia deja una afectación preliminar cercana a 1.200 hectáreas, de las cuales unas 715 corresponden al área protegida del Santuario de Iguaque. El incendio se encuentra controlado en aproximadamente un 75 %, aunque todavía permanecen dos focos activos.

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El alcalde de Chíquiza, Edwin Almanza, explicó que actualmente buena parte de la conflagración se encuentra en territorio de su municipio.

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En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el mandatario señaló como puntos críticos el sector de Villa Rosita, la vereda Juan Díaz y La Hondura, donde se encuentra una zona boscosa de gran importancia dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

“La mayoría del porcentaje del incendio está en el municipio de Chíquiza”, afirmó Almanza.

El alcalde también manifestó su preocupación por el impacto que las llamas pueden causar sobre la vegetación, la fauna y las fuentes de agua de la zona.

En particular, advirtió sobre las cuencas y nacimientos ubicados en La Hondura, algunos de los cuales abastecen de agua al municipio de Villa de Leyva.

“Nos preocupa mucho la naturaleza y el agua”, señaló.

Según un reporte inicial entregado por Almanza, más de 50 hectáreas habían sido afectadas en jurisdicción de Chíquiza, aunque en ese momento todavía no se contaba con una cifra consolidada de toda el área alcanzada por el incendio.

La situación también fue expuesta durante una emisión de Blu Radio, donde se informó que el panorama en el sector de Iguaque había empeorado considerablemente.

Según el reporte entregado al medio, en solo 24 horas la cifra de área afectada habría llegado a 1.200 hectáreas, prácticamente cuadruplicando los registros conocidos previamente. En el reporte se indicó además que en la zona continuaban observándose columnas de humo y llamas, mientras las capacidades aéreas disponibles ya se habían desplegado para intentar contener el incendio.

La dificultad principal está en las zonas de montaña, donde el acceso por tierra resulta complejo. Precisamente por ello, las autoridades han concentrado buena parte de las operaciones aéreas en los sectores más difíciles de alcanzar. La emergencia también ha movilizado a habitantes de las zonas rurales.

Durante el reporte de Blu Radio, se conoció el testimonio de uno de los campesinos que participa en las labores para intentar contener las llamas. El hombre hizo un llamado a más personas para que apoyen voluntariamente las labores.

“Son muchas las llamas, le pedimos a la gente que nos ayude voluntariamente, cualquier ayuda es importante. Vale la pena ayudar a cuidar esta vegetación”, manifestó.

Los campesinos se han acercado a las zonas afectadas para colaborar con los organismos de emergencia, pese a las dificultades que representa trabajar en medio de la montaña y cerca de los focos activos.

El llamado también estuvo dirigido al Gobierno para que aumente el apoyo a las comunidades y se investigue el posible origen de la emergencia.

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La posibilidad de que el incendio haya sido provocado también hace parte de las líneas que están siendo revisadas por las autoridades.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló previamente que existían testimonios que apuntaban a que las llamas no se habrían originado por causas naturales. Ante la gravedad de la emergencia, las autoridades departamentales anunciaron una recompensa de hasta 45 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

Sin embargo, la responsabilidad de una persona o grupo deberá ser establecida por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

Tres helicópteros participan en las labores para apagar incendios

La magnitud de la emergencia ha obligado a mantener un operativo por tierra y aire. Según la UNGRD, durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua mediante tres helicópteros: un MI-17 contratado por la Gobernación de Boyacá y dos UH-60, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro del Ejército Nacional.

En tierra participan cerca de 250 personas, entre integrantes de cuerpos de bomberos, Ejército, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y otros organismos. Además, está prevista la incorporación aérea de personal especializado para apoyar las labores en las zonas de difícil acceso.

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El fuego ya no tiene focos en Villa de Leyva

Uno de los datos entregados durante el reporte de Blu Radio es que en el municipio de Villa de Leyva ya no permanecerían focos activos, mientras que la atención se concentra principalmente en la zona de Iguaque y otros sectores de Chíquiza.

El problema ahora se encuentra en las áreas de montaña, donde las llamas y el humo continúan dificultando las labores de extinción. Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia y buscan evitar que los focos que permanecen activos vuelvan a expandirse.

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