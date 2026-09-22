El presidente Abelardo de la Espriella elevó el tono contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), luego del operativo de la Fuerza Pública que dejó siete integrantes de esa estructura muertos y tres capturados en Santa Marta.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que las acciones de la organización criminal contra comerciantes, transportadores y ciudadanos llevaron al Gobierno a reforzar la presencia militar y policial en la capital del Magdalena.

“¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado!”, escribió De la Espriella, quien también anunció que se trasladaría a Santa Marta para liderar personalmente las acciones del Gobierno y acompañar a la Fuerza Pública.

La declaración se produjo en medio de la tensión después de un operativo en el sector de Quebrada del Sol, en las estribaciones de la Sierra Nevada, donde fueron abatidos siete integrantes de las ACSN, entre ellos alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y financiero de la estructura. Tres personas más fueron capturadas durante el procedimiento.

De la Espriella habló de dar de baja a quienes no se sometan

La advertencia del presidente fue todavía más directa en el video que publicó junto con su mensaje.

En la grabación, De la Espriella aseguró que las acciones de la Fuerza Pública contra las ACSN habían desatado una reacción del grupo, al que señaló de amenazar a comerciantes, pobladores y transportadores en la región Caribe.

“En este momento tenemos 3 bandidos detenidos en Santa Marta y 2 en Riohacha, y vamos por el resto con toda la contundencia del Estado”, afirmó.

Luego lanzó la frase más contundente de su pronunciamiento: “Aquí el que no se someta será dado de baja”.

El mandatario agregó que esa era su instrucción para los mandos militares y policiales y aseguró que el objetivo era “blindar” Santa Marta y recuperar el control territorial.

“Vamos a demostrarles a los bandidos que cuando el Estado se decide, nunca pierde”, manifestó.

La declaración se conoce después de que el Gobierno reportara una ofensiva contra las ACSN. El pasado 19 de septiembre, la Presidencia informó que cinco presuntos integrantes de esa organización habían sido capturados en las últimas horas, como parte de las operaciones de la Fuerza Pública.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.