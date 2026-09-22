Por: El Espectador

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El debate sobre el futuro presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ganado protagonismo en el escenario político colombiano tras las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien pidió a este tribunal adherirse a la estrategia de austeridad impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La polémica se desató especialmente luego de que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, alertara sobre las posibles consecuencias de una propuesta que permitiría recortar hasta 100.000 millones de pesos colombianos de la asignación presupuestal de esa entidad en 2027, solicitud que sería avalada por el Gobierno.

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Ramelli llevó la discusión a instancias internacionales, acudiendo a la Corte Penal Internacional (CPI), en donde expresó sus preocupaciones por la vigilancia en el trámite de aprobación del presupuesto en el Congreso, señalando que esta reducción podría afectar la independencia financiera del tribunal y representar un posible incumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el Acuerdo de Cooperación con la Fiscalía de la CPI suscrito en 2021, según información consignada en su mensaje oficial.

El origen de esta iniciativa está en el senador Enrique Gómez, miembro de Salvación Nacional, quien propuso el recorte y recibió el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella. El propio jefe de Estado respondió a Ramelli, asegurando que el proceso de debate y aprobación del Presupuesto General de la Nación no constituye ninguna amenaza para la justicia, sino que corresponde al funcionamiento regular que establece la Constitución, de acuerdo con lo expresado públicamente. Además, el presidente De la Espriella exigió mayor transparencia a la JEP sobre el uso y la prioridad de sus recursos ante el ajuste fiscal que atraviesa el país.

En ese contexto, el ministro Lara amplió su llamado al señalar que la nación vive una compleja situación financiera debido a los efectos de la administración anterior, la cual, según él, se caracterizó por el despilfarro y la corrupción. Por ello, enfatizó en la importancia de que todas las entidades estatales hagan esfuerzos concretos para reducir el gasto y evitar el mal manejo de los recursos públicos, incluyendo a los órganos de control y, por supuesto, a la JEP. Lara explicó que su propio ministerio congelará y devolverá 121.000 millones de pesos, equivalente al 36 % del presupuesto pendiente de este año, como parte de esta campaña de austeridad.

¿Cómo afectaría el recorte presupuestal a la JEP dentro de la coyuntura actual?

El recorte de hasta 100.000 millones de pesos en el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz podría limitar las capacidades operativas del tribunal, que ha manifestado su preocupación por la afectación a su independencia fiscal y el riesgo de incumplir compromisos internacionales, tal como advirtió su presidente Alejandro Ramelli ante la Corte Penal Internacional.

¿Qué significa la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál es su función?

La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal creado para abordar delitos relacionados con el conflicto armado interno en Colombia y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas. Su función principal es investigar y juzgar estos crímenes, en cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos por el Estado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.