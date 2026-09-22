Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wilber Castañeda, un joven de 17 años, se encuentra luchando por su vida en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, luego de haber resultado gravemente herido en un lamentable accidente ocurrido en la mañana del martes 22 de septiembre en la Variante. El siniestro también involucró a su primo, Luis Ángel Duque Castañeda, de 16 años, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos, según la información que hay disponible hasta el momento.

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El accidente ha tenido un fuerte impacto en la comunidad educativa y familiar de ambos jóvenes. Inicialmente, Wilber fue remitido a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, las complicaciones médicas que presentaba obligaron a su traslado posterior al Hospital Federico Lleras Acosta, donde permanece bajo estricto cuidado del equipo médico. De acuerdo con lo reportado desde el hospital, el joven sufrió heridas severas y su estado de salud continúa siendo delicado, con afectaciones importantes en sus pulmones, lo que ha profundizado la preocupación tanto de los médicos como de sus allegados.

En este momento, Wilber permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), espacio especializado para la atención de pacientes cuyo estado exige vigilancia y tratamiento permanente. En su entorno más cercano, se viven horas de incertidumbre y espera. No solo sus familiares están pendientes de cualquier actualización sobre su salud, también profesores y compañeros de colegio se han acercado hasta el hospital para acompañar a la familia, evidenciando el fuerte lazo que los unía.

Tanto Wilber como Luis Ángel cursaban grado once en Paideia School, una institución educativa del sector del Totumo, lo que explica la presencia y el apoyo de la comunidad educativa tras conocer esta tragedia. El accidente, además de cobrar la vida de Luis Ángel, deja a la familia afrontando el difícil proceso de asimilar la pérdida mientras esperan una evolución favorable para Wilber, cuya vida aún pende de un hilo debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Por ahora, la atención y la solidaridad de la comunidad permanecen enfocadas en la recuperación de Wilber. Familiares, amigos y compañeros continúan aguardando en el hospital con la esperanza de recibir noticias alentadoras sobre su estado.

¿Cuál es el estado de salud de Wilber Castañeda tras el accidente en Ibagué?

De acuerdo con el personal del Hospital Federico Lleras Acosta, Wilber Castañeda permanece delicado de salud en la Unidad de Cuidados Intensivos. El joven sufrió heridas graves, especialmente en los pulmones, lo que exige monitoreo constante y tratamiento especializado.

¿Qué significa UCI y por qué es tan importante para pacientes graves?

La sigla UCI se refiere a la Unidad de Cuidados Intensivos, un área del hospital que brinda atención médica intensiva y vigilancia permanente a pacientes en estado crítico, como Wilber, quienes requieren procedimientos y equipos avanzados para mantener sus funciones vitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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