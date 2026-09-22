En medio de los sacudones y movimientos en la política colombiana, una de las figuras de esta salió al paso frente a un nuevo escándalo relacionado al anterior gobierno colombiano.

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El representante a la Cámara Agmeth Escaf, perteneciente a la bancada del Pacto Histórico, reaccionó con contundencia en redes sociales luego de la filtración de comprometedores chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro.

Ante las contantes acusaciones sobre la influencia de Verónica Alcocer en el entorno gubernamental, el congresista recurrió a un hilo en la plataforma X (antes conocida como Twitter) para aclarar su postura.

El legislador explicó detalladamente el origen de las especulaciones que afectaron su imagen pública y la relación personal que mantenía con la antigua pareja del exmandatario desde su ingreso parlamentario.

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En su pronunciamiento, Escaf denunció sobre los chats una campaña difamatoria orientada a destruir la reputación de la ex primera dama mediante señalamientos falsos sobre su conducta privada y su labor social.

“En mi primer año como congresista entendí que Palacio se había convertido en un lugar lleno de chismes de pasillo y de celos, que buscaban minar al gobierno y, en el fondo, acabar con la familia del presidente. El más nefasto de esos chismes pretendía destruir la reputación de una buena madre, mostrando a Verónica como una mujer díscola, infiel, indigna y corrupta. Cada obra de su trabajo social era atacada sin piedad. Le criticaban todo duramente: su manera de vestir, de hablar, de bailar y hasta de comer”, aseveró.

Asimismo, precisó cómo la cercanía que sostuvieron sirvió como herramienta política para desgastar el entorno presidencial y provocar burlas malintencionadas en la opinión pública nacional.

“Como yo era su único amigo en la política, fue fácil usarme para destruir a esa familia. Para acabar con ella y de paso ridiculizar a Petro, imitaron la fórmula que le habían aplicado a Tutina durante el gobierno Santos, e inventaron que mi amiga de toda la vida era mi amante, sin importarles que ella criaba aún a una menor en edad escolar a quien también le hicieron mucho daño con esos inventos. El perjuicio fue enorme para su familia y para la mía. La bautizaron como ‘la brincona’ y a mí como ‘’el primer mozo de la Nación'”, añadió.

El político enfatizó la necesidad de proteger su esfera íntima frente al acoso digital, lamentando el impacto negativo generado sobre ambas familias por estos ataques continuos.

Aseguró que la presión mediática desmedida y los constantes agravios propiciaron el quiebre definitivo del vínculo matrimonial de la pareja presidencial en el país.

“El resultado: yo mantuve en privado mi vida sentimental para blindar a mi pareja de tanto odio; y Verónica, por su parte, se ocultó cada vez más para protegerse y proteger a los suyos hasta que prácticamente desapareció. En cuanto a ese matrimonio, ya sabemos cómo terminó todo: un divorcio, una familia rota y medio país celebrando la gran hazaña”, sentenció.

Cabe aclarar que Agmeth Escaf reveló que tiene una relación sentimental, situación que dio a conocer hace varias semanas en medio de los señalamientos por la separación de Alcocer y Petro.

Esta fue la publicación del congresista:

4️⃣ En mi primer año como congresista entendí que Palacio se había convertido en un lugar lleno de chismes de pasillo y de celos, que buscaban minar al gobierno y, en el fondo, acabar con la familia del presidente. El más nefasto de esos chismes pretendía destruir la reputación de… pic.twitter.com/V0A07uV0d7 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 21, 2026

¿Cómo se conocieron Agmeth Escaf y Verónica Alcocer?

El representante a la Cámara Agmeth Escaf y la exprimera dama Verónica Alcocer establecieron una sólida amistad durante su juventud en la Costa Caribe.

Ambas figuras públicas entablaron su vínculo personal muchos años antes de que el actor y comunicador ingresara activamente a la vida política nacional.

El origen de este acercamiento entre Escaf y Alcocer ocurrió en la ciudad de Barranquilla, escenario donde compartían círculos sociales y familiares en el norte del país.

Coincidir en eventos culturales del Caribe colombiano fortaleció una relación cercana de confianza mutua que perduró con el paso de los años.

Debido a esa cercanía de toda la vida, Escaf acompañó diversos proyectos sociales y recorridos regionales liderados por Alcocer en distintas zonas.

Posteriormente, ese estrecho lazo personal facilitó la vinculación formal del expresentador de televisión a las campañas políticas del movimiento Pacto Histórico.

Sin embargo, la constante presencia de ambos en actos públicos causó múltiples rumores infundados en medios de comunicación y redes sociales locales.

Frente a las especulaciones mediáticas, el congresista aclaró públicamente que mantenían únicamente una hermandad sincera y un afecto meramente fraternal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.