La exconsejera presidencial Eva Ferrer dialogó con el programa 6AM W, conducido por Julio Sánchez Cristo, para referirse al centro de la polémica generada por los audios filtrados sobre Verónica Alcocer y el entorno del presidente Gustavo Petro durante su mandato. En sus declaraciones, Ferrer no dudó en señalar directamente a la exprimera dama como la persona que más daño le infligió a la administración gubernamental.

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Al ser consultada sobre las disputas internas en el Ejecutivo —como la tensa relación entre el exministro del Interior Armando Benedetti y la excanciller Laura Sarabia—, Ferrer fue categórica: “La mayor traidora es la señora”, afirmó, refiriéndose a Verónica Alcocer. Aunque aclaró que no calificó a otros funcionarios como “traidores”, sí advirtió que presenció acciones desleales hacia el mandatario durante su paso por el cargo, reiterando su confianza en Laura Sarabia y asegurando que con Armando Benedetti “se fue muy injusto”, describiéndolo como “una fiera” que “sabe trabajar”. También salpicó a Agmeth Escaf

La exfuncionaria relató que el quiebre en su relación personal con Alcocer se originó tras un episodio navideño en el que ayudó a la hija mayor de la exprimera dama —quien ya es mayor de edad— a petición de la propia joven. Según relató, al comentárselo a la madre, esta le retiró el habla de manera definitiva. En el plano profesional, denunció haber recibido presiones y malos tratos: “La última vez que yo hablo con ella por un chat lo que le digo es, yo voy hasta aquí, yo dimito, yo no he nacido para ser vejada y maltratada”.

Asimismo, describió la dinámica de trabajo con Alcocer, señalando que laboraba por periodos cortos y que requería que los contenidos le fueran explicados de voz debido a que “no lee mucho”. A su juicio, la exprimera dama terminó por desilusionarse del proyecto político global y se apartó, radicándose en Suecia pese a figurar en la lista OFAC de los Estados Unidos.

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En cuanto a las filtraciones, los audios revelados exponen la existencia de una presunta “banda de criminales” integrada por funcionarios y allegados a Alcocer para cumplir sus deseos. Ferrer explicó que estas grabaciones salieron a la luz sin su consentimiento y apuntó a que el responsable sería alguien de su “mucha, mucha confianza”.

Adicionalmente, documentos conocidos por Caracol Radio respaldan el reclamo de la consultora catalana por cuatro meses de honorarios pendientes correspondientes a su labor entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022 (con una tarifa de 12.000 euros mensuales), además de 14 millones de pesos mensuales destinados a vivienda, lo que suma un total de 48.000 euros y 56 millones de pesos. En los audios también se menciona que los gastos mensuales de la exprimera dama ascendían a unos 50.000 euros (cerca de 183,2 millones de pesos).

Finalmente, Ferrer recordó que el presidente Gustavo Petro la contactó en momentos críticos del mandato, como el escándalo de los ‘petrovideos’ y durante las crisis institucionales más agudas, donde ella le advirtió sobre la falta de comprensión de la legalidad por parte de su entorno más cercano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.