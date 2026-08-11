Por: El Espectador

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El Congreso de la República recibió una carta fechada el 10 de agosto, firmada por el expresidente Gustavo Petro, en la que solicita formalmente la autorización para salir del país. Esta petición deberá ser evaluada y respondida por la plenaria del Senado, pues así lo establece el artículo 196 de la Constitución Política: toda persona que haya ocupado la Presidencia de la República de Colombia no puede dejar el territorio nacional durante el año siguiente a su mandato sin el permiso previo del Senado. La misiva, que fue revelada por El Espectador, especifica que la solicitud cubre la totalidad del año posterior a su ejercicio presidencial, y argumenta razones personales, sociales, políticas y académicas para requerir el permiso, las cuales serían atendidas fuera de Colombia.

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El trámite de esta petición podría adelantarse la próxima semana, ya que la sesión plenaria prevista se aplazó como consecuencia de la emergencia producida por el reciente terremoto, y el miércoles el Congreso estará concentrado en la elección del próximo contralor. Las discusiones sobre los viajes al extranjero de Gustavo Petro no son nuevas en el Legislativo; de hecho, durante su gobierno fue cuestionado al respecto, ya que sus salidas internacionales superaron las 80 ocasiones en cuatro años, un dato que también citó El Espectador.

En el entorno político inmediato tras su salida de la Casa de Nariño, Petro había anunciado que asumiría la presidencia del Pacto Histórico al finalizar un periodo de vacaciones. Sin embargo, en este lapso enfrentará temas pendientes de alto perfil como la exclusión de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por su sigla en inglés) y varios procesos en la Comisión de Acusaciones. Entre estos procesos se destaca la investigación sobre presuntas violaciones a los límites establecidos para los gastos de campaña electoral.

En sus últimas semanas como presidente, Gustavo Petro mantuvo un marcado énfasis en denunciar un presunto “fraude” electoral, algo desestimado por organizaciones internacionales. Además, surgieron escándalos que involucraron a su exesposa Verónica Alcocer en posibles actos de corrupción dentro del Ejecutivo. Tras dejar el poder el 7 de agosto, Petro ha hablado de ocupar un rol protagónico en la oposición y proyecta continuar su agenda influenciando debates sobre medioambiente, transición energética y política antidrogas tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el marco de las próximas elecciones regionales.

¿Por qué necesita Gustavo Petro la autorización del Senado para salir del país tras dejar la Presidencia?

De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, todo expresidente debe solicitar permiso al Senado para salir del país durante el año siguiente al fin de su mandato. Esta medida busca garantizar que el exjefe de Estado esté disponible en caso de investigaciones o requerimientos legales.

¿Cuáles son los procesos pendientes de Gustavo Petro tras su mandato presidencial?

Según El Espectador, Gustavo Petro enfrenta procesos en la Comisión de Acusaciones por presuntas irregularidades electorales, como la posible violación a los topes de gasto en su campaña. Además, busca su exclusión de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.