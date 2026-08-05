Eva Ferrer y Verónica Alcocer volverán a encontrarse el próximo 13 de agosto en una audiencia de conciliación que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá. La diligencia se realizará en medio de la controversia desatada por los audios revelados por Semana y buscará resolver una reclamación económica presentada por la exasesora de la primera dama.

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(Vea también: Verónica Alcocer respondió a escándalo por audios de Eva Ferrer y habló de la Fiscalía)

Según conoció Caracol Radio, Ferrer reclama el pago de 48.000 euros, equivalentes a cerca de 200 millones de pesos colombianos, por cuatro meses de honorarios que, asegura, quedaron pendientes durante su trabajo como consultora en la campaña presidencial de 2022. A esa cifra se suman 56 millones de pesos que corresponderían a gastos de vivienda, por lo que la reclamación supera los 284 millones de pesos.

De acuerdo con los documentos revelados por ese medio, Ferrer sostiene que prestó servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. La ciudadana colombo-española afirma que el acuerdo contemplaba honorarios de 12.000 euros mensuales, pero cuatro de esos pagos nunca fueron cancelados.

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Además de Alcocer, a la audiencia también fue citado el empresario catalán Manel Grau, quien, según la reclamación, habría participado en los acuerdos relacionados con la contratación de la consultora.

El encuentro se producirá pocos días después de que Semana publicara una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer, en los que hace señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con contratación, manejo de recursos y nombramientos durante la campaña presidencial de 2022.

Las afirmaciones contenidas en esas grabaciones han generado una fuerte controversia política, aunque hasta el momento no constituyen una decisión judicial ni han sido probadas dentro de un proceso.

¿Qué busca la audiencia de conciliación?

La diligencia tiene como propósito determinar si las partes logran un acuerdo sobre la reclamación económica presentada por Eva Ferrer. En caso de que no haya conciliación, la exasesora podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar judicialmente el pago que asegura le adeudan por los servicios prestados durante la campaña presidencial.

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