Los había visto varias veces en corredores y ciclistas. A simple vista parecían unos audífonos normales, pero había algo extraño: no tenían nada metido dentro de los oídos.

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Decidí probar unos audífonos de conducción ósea durante una sesión de ejercicio para entender qué tenían de especial. La primera sensación fue bastante extraña.

No se colocan dentro del oído

La principal diferencia está precisamente ahí.

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Los audífonos de conducción ósea se apoyan cerca de los huesos que están delante de las orejas. En lugar de enviar el sonido directamente por el canal auditivo como unos audífonos tradicionales, utilizan vibraciones que llegan al oído interno a través de los huesos.

Por eso los oídos permanecen abiertos. Al principio tuve que acostumbrarme. Esperaba sentir el sonido de la misma manera que con mis audífonos habituales, pero la experiencia era diferente. Y esa diferencia empezó a tener sentido cuando salí a correr.

Lo primero que noté mientras corría

Podía escuchar música y, al mismo tiempo, seguir percibiendo los sonidos que estaban alrededor.

Escuchaba el tráfico, personas pasando cerca y otros ruidos del entorno que normalmente quedarían parcialmente bloqueados por unos audífonos que sellan el canal auditivo.

Para alguien que corre o monta bicicleta al aire libre, esa característica puede resultar especialmente interesante.

No significa que desaparezcan los riesgos ni que escuchar música mientras se entrena sea siempre seguro. Pero mantener los oídos abiertos permite tener una mayor percepción sonora del entorno.

¿Y la calidad del sonido?

Aquí encontré la principal diferencia.

Si uno está acostumbrado a unos buenos audífonos tradicionales, especialmente para escuchar música con muchos graves, la conducción ósea puede sentirse menos contundente.

La experiencia está más orientada a escuchar contenido y música mientras se mantiene contacto con el ambiente que a conseguir una sensación de aislamiento o un sonido completamente envolvente.

Para correr, escuchar un podcast o seguir una playlist durante un entrenamiento, me pareció suficiente.

Para sentarme a escuchar música con máxima calidad, probablemente preferiría unos audífonos convencionales.

También hay que acostumbrarse a la sensación

Otro detalle que noté fue la vibración. Dependiendo del volumen y del modelo, puede sentirse una ligera vibración en la zona donde descansan los transductores.

No resulta necesariamente molesta, pero es una sensación completamente diferente a tener un dispositivo dentro del oído. Después de varios minutos dejé de prestarle atención.

¿Valen la pena para hacer ejercicio?

Después de probarlos, creo que la respuesta depende mucho de para qué quiere utilizarlos. Si busca unos audífonos para correr, caminar, montar bicicleta o entrenar al aire libre y valora mantener los oídos abiertos, la conducción ósea tiene bastante sentido.

Si su prioridad absoluta es la calidad de sonido, los graves profundos o aislarse completamente del exterior, probablemente encontrará mejores resultados en otras tecnologías.

También conviene revisar aspectos como autonomía, resistencia al agua, comodidad y ajuste, especialmente si se van a utilizar durante entrenamientos con mucho sudor o bajo lluvia.

Mi conclusión

Lo que más me sorprendió no fue la forma de escuchar música, sino descubrir que el objetivo de estos audífonos es diferente. Los audífonos de conducción ósea no intentan necesariamente reemplazar a los tradicionales en todos los escenarios. Su atractivo está en permitir escuchar contenido mientras los oídos permanecen libres.

Después de probarlos corriendo, entendí por qué aparecen cada vez más en las rutas de corredores y ciclistas: no se trata solamente de escuchar música, sino de hacerlo sin desconectarse completamente de lo que ocurre alrededor.

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