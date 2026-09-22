Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Las redes sociales y la opinión pública en Colombia se vieron sacudidas este lunes tras la difusión masiva de un rumor sobre un supuesto cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana 2026, evento que había sido asignado oficialmente al estadio Metropolitano de Barranquilla. De acuerdo con las publicaciones que circularon, si la final se disputaba entre dos clubes brasileños, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Comnebol) trasladaría el partido a Brasil. La incertidumbre llevó a que medios y aficionados solicitaran aclaraciones oficiales sobre la veracidad de esta información.

Sigue a PULZO en Discover

La Copa Sudamericana, uno de los torneos de fútbol más relevantes del continente, se encuentra en etapa de semifinales. Según los datos expuestos, las llaves son Vasco da Gama frente a Boca Juniors y Atlético Mineiro contra Montevideo City Torque. El rumor sugería que, de clasificarse dos equipos brasileños, la sede se movería a territorio brasileño para dar mayor facilidad a los hinchas de ambos equipos en la final. Sin embargo, en las primeras horas tras el surgimiento del rumor no se dieron detalles acerca de la fuente que lo originó, lo que contribuyó a la especulación.

Para despejar las dudas, el reconocido medio 'El Heraldo' de Barranquilla contactó a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Durante la entrevista, Jesurun fue enfático y descalificó el rumor de forma categórica: "¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado", afirmó el directivo. La declaración oficial fue fundamental para calmar la incertidumbre entre la ciudadanía y los seguidores del fútbol en Colombia.

Jesurun también recordó que el estadio Metropolitano, sede designada para el evento, ha recibido una inversión significativa en remodelaciones con el propósito de estar a la altura del evento. De hecho, como consecuencia de las obras, Junior de Barranquilla, uno de los equipos locales, ha tenido que jugar sus partidos durante varios meses en el estadio Romelio Martínez. La importancia del compromiso con los avances en el Metropolitano fue subrayada por Jesurun, quien insistió: "¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla".

Para cerrar cualquier posibilidad de confusión, el presidente de la Federación reiteró que los trabajos de remodelación continúan conforme a lo planificado y que no existen inconvenientes contractuales que pongan en duda la sede. "El estadio va bien y va estar listo. Es irresponsable. Barranquilla está totalmente confirmada", puntualizó, dejando claro que la ciudad caribeña es el lugar definido para la final.

¿Por qué surgió el rumor de un posible cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana 2026?

El rumor cobró fuerza luego de que se sugiriera en redes sociales la posibilidad de que si ambos finalistas eran clubes brasileños, Comnebol trasladaría la sede a Brasil. Aunque no se identificó la fuente original, la falta de comunicación oficial inicial permitió que la especulación se propagara rápidamente.

¿Qué inversiones y remodelaciones se han hecho en el estadio Metropolitano de Barranquilla?

De acuerdo con la información proporcionada, el estadio Metropolitano de Barranquilla ha sido sujeto a renovaciones importantes precisamente para la realización de la final de la Copa Sudamericana. Este proceso obligó incluso a Junior a disputar sus partidos como local en el estadio Romelio Martínez durante varios meses, evidenciando la magnitud del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.