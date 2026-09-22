Por: Gol Caracol

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Este lunes, el Atlético de Madrid reaccionó de manera contundente ante las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, luego del derbi que enfrentó a ambos equipos el domingo anterior. El foco de la polémica se centró en las quejas públicas de Mourinho, quien durante la rueda de prensa posterior al partido mostró imágenes impresas de dos jugadas, solicitando la expulsión de los jugadores Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee, del Atlético, por supuestas faltas cometidas durante el primer tiempo. De acuerdo con el testimonio recogido por Noticias Caracol, Mourinho afirmó: "Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí", en referencia directa a las fotografías mostradas en la conferencia. El técnico luso fue enfático al señalar que las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde representaban, a su juicio, "dos tarjetas rojas claras".

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Mourinho no solamente insistió en la gravedad de las acciones puntuales sino que elevó el tono de la discusión al expresar: "Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez, podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos". Esta postura encendió los ánimos y motivó una respuesta institucional por parte del club rojiblanco. A través de un video publicado en sus redes sociales, el Atlético de Madrid presentó una escena simbólica: una impresora expulsa una hoja con la imagen de Mourinho y el mensaje en grandes letras rojas sobre fondo blanco que exige “Stop acoso arbitral ya”, refiriéndose a lo que la institución considera una presión excesiva hacia los árbitros tras los partidos.

Además, el club madrileño añadió otro mensaje enfatizando la continuidad de estas situaciones tras el resultado adverso para el Real Madrid. El comunicado, difundido este lunes, menciona irónicamente la "maquinaria en modo on" después de la derrota del equipo blanco en el derbi. El Atlético recalcó: “Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto”, sugiriendo que las protestas y las críticas arbitrales forman parte de un ciclo recurrente cada vez que el Real Madrid enfrenta dificultades deportivas.

¿Por qué el Atlético de Madrid respondió públicamente a las declaraciones de José Mourinho tras el derbi?

El Atlético de Madrid decidió responder de manera visible porque consideró las declaraciones de José Mourinho y su exhibición de fotos como una forma de presión injustificada sobre el arbitraje. Según las publicaciones recogidas por Noticias Caracol, el club rojiblanco entiende estos gestos como parte de un "acoso arbitral" y por ello optó por manifestar su rechazo a través de un mensaje simbólico, pidiendo frenar este tipo de conductas.

¿Cuáles fueron las acciones que Mourinho consideró merecedoras de expulsión en el derbi?

De acuerdo con la rueda de prensa citada por Noticias Caracol, Mourinho se refirió a dos jugadas específicas: las entradas de Cristian ‘Cuti’ Romero sobre Bellingham y de Kang in Lee sobre Valverde, ambas ocurridas en el primer tiempo. El técnico calificó estas jugadas como "dos tarjetas rojas claras", argumentando que el desarrollo y el resultado del partido podrían haber sido diferentes si los jugadores hubieran sido expulsados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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