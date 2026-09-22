Por: Caracol TV

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El clima en Colombia para esta semana estará caracterizado por la presencia recurrente de lluvias en varias regiones del país, con un énfasis importante en el occidente y el noroccidente, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las precipitaciones se prevén, especialmente, en el océano Pacífico y el litoral Pacífico, donde la intensidad y frecuencia de las lluvias serán notorias en estos primeros días de la semana.

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De acuerdo con el Ideam, el cambio más significativo sucederá hacia el final de la semana. Tanto el jueves como, principalmente, el viernes 25 de septiembre, se anticipa un aumento en la cobertura e intensidad de las lluvias en buena parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentrarán en el centro-occidente y noroccidente, con núcleos fuertes de lluvias previstos en sectores de las regiones Pacífica y Andina. A su vez, la región Caribe observará lluvias moderadas a fuertes, y en algunos puntos de la Orinoquia y la Amazonia también se esperan precipitaciones de variada intensidad.

El pronóstico detallado para el lunes señala lluvias de diferentes intensidades en el occidente, noroccidente y norte del país, con precipitaciones activas sobre el océano Pacífico y zonas cercanas al litoral. En la región Andina las lluvias también estarán presentes, especialmente en el occidente, y algunas áreas del mar Caribe podrían recibir precipitaciones adicionales. Durante la noche y la madrugada se observarán lluvias aisladas en parte de la Orinoquia y la Amazonia, fenómeno que persistirá el martes principalmente en el occidente colombiano y sectores de la región Andina.

El miércoles se mantendrán los episodios de lluvia sobre el Pacífico y el occidente, sumados a precipitaciones de moderadas a fuertes en el norte de la región Andina y el Caribe. En el oriente y sur del país, es decir, la Orinoquia y la Amazonia, predominarán lluvias ligeras y dispersas. Para el jueves, las condiciones permanecen similares, destacándose lluvias puntuales de mayor fuerza en la región Andina y el Caribe, mientras que en el cierre de la semana, la cobertura aumentará de forma considerable con eventos intensos en las áreas ya mencionadas.

Por otra parte, las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas en amplias áreas del Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos Magdalena y Cauca, generando una alta sensación térmica. En contraste, se espera un marcado descenso de la temperatura mínima en las zonas altas de la cordillera Oriental, especialmente durante la madrugada del martes 22 de septiembre, creando una notable diferencia térmica frente a otras regiones.

Esta información fue tomada del pronóstico oficial del Ideam, publicada por Noticias Caracol y elaborada por Heidy Alejandra Carreño Beltrán.

¿Cómo influirán las lluvias y las temperaturas previstas por el Ideam en las regiones Pacífica y Andina de Colombia?

Las lluvias intensas tendrán su mayor impacto en sectores de las regiones Pacífica y Andina, especialmente hacia el cierre de la semana. Esto se traducirá en acumulados significativos de precipitación, mientras que las temperaturas elevadas seguirán en áreas bajas, y en zonas altas de la cordillera Oriental habrá descensos considerables de la temperatura mínima, según el Ideam.

¿Por qué se esperan diferencias notables de temperatura entre la cordillera Oriental y otras regiones de Colombia?

El Ideam anticipó que, aunque amplias regiones como el Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos Magdalena y Cauca mantendrán temperaturas altas, en las zonas altas de la cordillera Oriental ocurre un descenso importante de la temperatura mínima durante la madrugada, fenómeno provocado por la altitud y las condiciones atmosféricas particulares en ese sector del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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