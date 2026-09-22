Por: Noticiero 90 minutos

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El 7 de agosto de 1956 representa una fecha que marcó profundamente la historia de Cali. En esa jornada, además de celebrarse la Batalla de Boyacá, la ciudad fue escenario de una tragedia de proporciones nunca antes vistas. Una serie de explosiones que involucraron siete camiones, cargados con cerca de 42 toneladas de dinamita, devastaron barrios enteros y obligaron a Cali a iniciar un proceso de reconstrucción desde sus cimientos. Han pasado ya 70 años desde aquel desastre, y, con motivo de esa resiliencia demostrada por la ciudad, surge la exposición ‘Cali, después del Ruido: memoria, ciudad y futuro en el Parque Lineal del río Cali’, que se presentará el 25 de septiembre a las 10:00 de la mañana, según lo informado en 90 Minutos.

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La exposición reúne fotografías, archivos, titulares de prensa y testimonios de los afectados, reviviendo la magnitud de un hecho que cambió para siempre la vida de los caleños. Como destaca Noralba García Moreno, directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, la iniciativa busca no solo preservar la memoria del acontecimiento, sino fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes e invitar a una conversación sobre el presente y el futuro de la ciudad.

El origen del desastre se remonta al 6 de agosto de 1956, cuando una caravana de 10 camiones transitaba la vía Buenaventura-Cali transportando más de mil cajas de dinamita con destino a obras públicas en Bogotá. Al llegar a Cali, siete de esos vehículos se detuvieron frente a las bodegas del ferrocarril y, hacia la una y veinticinco de la madrugada, los explosivos se activaron, arrasando varias cuadras. De acuerdo con los registros consultados por 90 Minutos, la cifra de víctimas ascendió a aproximadamente 1.300 muertos y más de 4.000 heridos, además de dejar pérdidas materiales cuantiosas. Se destruyeron ocho manzanas y tres más resultaron gravemente averiadas. El impacto fue tal que se formó un cráter de siete metros de profundidad y 60 metros de diámetro.

En respuesta, la solidaridad nacional e internacional se hizo presente: desde Bogotá llegaron médicos, mientras otras ciudades enviaron provisiones y recursos. Entre los apoyos extranjeros destaca la donación de un edificio, hoy conocido como edificio venezolano, para albergar a los damnificados.

A 70 años de distancia y tras el reciente terremoto que sacudió a Cali, el propósito de ‘Cali, después del Ruido’ es recordar que la historia de la ciudad está hecha de caídas y reconstrucciones. Steven Ortiz, gestor de la Fundación Zoológica de Cali, reitera el mensaje de resiliencia y esperanza al señalar que Cali siempre se ha levantado y aún es capaz de imaginar su futuro.

¿Qué ocurrió en Cali el 7 de agosto de 1956 y cuántas víctimas dejó la explosión?

En la madrugada del 7 de agosto de 1956, siete camiones llenos de dinamita explotaron en la ciudad de Cali, destruyendo varias manzanas e hiriendo a miles de personas. Según la información de 90 Minutos, el desastre provocó aproximadamente 1.300 muertes y más de 4.000 heridos, además de significativas pérdidas materiales.

¿En qué consiste la exposición ‘Cali, después del Ruido’ y cuál es su objetivo?

‘Cali, después del Ruido: memoria, ciudad y futuro en el Parque Lineal del río Cali’ es una exposición que reúne fotografías, archivos, prensa y testimonios sobre el desastre de 1956 y el proceso de reconstrucción. Su objetivo, de acuerdo con sus organizadores, es mantener viva la memoria colectiva, fortalecer el sentido de pertenencia y recordar la capacidad de resiliencia de los caleños.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.