Por: Noticiero 90 minutos

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Cristhian Mancera, oriundo del Valle del Cauca y presidente del Community Council del Área 11 de Miami-Dade County, lideró la llegada de siete toneladas de ayuda humanitaria desde Estados Unidos hacia Cali. Esta significativa donación fue recolectada con el respaldo de la comunidad de West Kendall y está destinada a brindar apoyo a las personas afectadas por el reciente terremoto en la capital vallecaucana, específicamente en la zona de Meléndez, según información publicada por 90minutos.co.

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Mancera ha expresado su preocupación por una percepción extendida entre los colombianos residentes en el exterior: se cree que Cali y el suroccidente del país ya han recibido suficientes ayudas para superar la emergencia. No obstante, de acuerdo con el dirigente comunitario, este mensaje pone en riesgo la continuidad de la solidaridad, que sigue siendo urgente para decenas de familias damnificadas. “El objetivo de entregar estas ayudas es también visibilizar que la gente sigue necesitando apoyo. Decir en el exterior que ya existen demasiadas ayudas puede generar el efecto contrario: personas que estaban dispuestas a colaborar dejan de hacerlo porque piensan que su aporte ya no hace falta”, afirmó Mancera en declaraciones citadas por 90minutos.co.

Destacó además que toda emergencia atraviesa por una segunda etapa, menos visible y aún más difícil, en la que disminuye la atención mediática y los apoyos suelen disminuir. Por eso, Mancera y otros líderes de la comunidad continúan organizando jornadas de recolección en Miami, fortaleciendo la conexión con fundaciones como Servicólex y la organización ICF Fundación Precultura en el Valle del Cauca. El objetivo es multiplicar la primera tonelada de ayuda enviada y acrecentar el compromiso internacional.

Entre las actividades previstas para mantener activa la solidaridad está el Salsa Fest Miami Beach, que se realizará el 11 de octubre en Miami Beach. En este evento, además de la música, Servicólex —una entidad de caridad pública legalmente reconocida en Estados Unidos— canalizará nuevas donaciones. Mancera extendió la invitación a todos los colombianos, latinos y residentes del sur de la Florida, resaltando la importancia de apoyar a las víctimas no solo cuando la tragedia ocupa los titulares, sino también en el lento y difícil proceso de reconstrucción.

Las primeras jornadas de recolección han contado con la participación de colombianos, venezolanos, cubanos, empresarios y diversos comercios, sumando esfuerzos en favor de las víctimas en el Valle del Cauca. Mancera insiste en que la ayuda debe continuar, sobre todo cuando la atención mediática disminuye y los damnificados enfrentan la tarea de recuperar sus vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se recolectaron las siete toneladas de ayuda desde Miami para Cali?

La recolección de las siete toneladas de ayuda humanitaria se realizó gracias al trabajo conjunto entre la comunidad de West Kendall en Miami, el liderazgo de Cristhian Mancera y la colaboración de fundaciones como Servicólex y la organización ICF Fundación Precultura. Empresarios, residentes y comercios de distintas nacionalidades se sumaron a la iniciativa, logrando así reunir y enviar las donaciones a los afectados por el terremoto en Cali, tal como informó 90minutos.co.

¿Por qué las ayudas humanitarias siguen siendo necesarias en Cali tras el terremoto?

Según declaró Mancera, aunque se ha difundido la idea de que la emergencia ya está controlada, aún persisten necesidades urgentes entre los damnificados. Tras la primera fase, cuando los medios dejan de cubrir intensivamente la tragedia, la atención y el apoyo suelen disminuir, pero las personas siguen enfrentando dificultades para reconstruir sus vidas. Por esta razón, insiste en que la solidaridad y las donaciones no deben detenerse.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.