Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Desde el martes 22 de septiembre, la empresa de servicios públicos Emcali comenzó a aplicar una medida temporal de alternancia en el suministro de agua potable para sectores de las comunas 18 y 20 en Cali. Esta decisión obedece a la disminución de los caudales de los ríos Meléndez y Cali, consecuencia directa de las altas temperaturas y la baja disponibilidad hídrica en la región. De acuerdo con información oficial divulgada por Emcali, la situación se agrava por las condiciones que persisten en el sistema de acueducto, tras las afectaciones producidas por el terremoto del pasado 10 de agosto y sus posteriores réplicas.

Sigue a PULZO en Discover

La estrategia consiste en alternar el abastecimiento de agua entre sectores determinados de ambas comunas. Esta distribución rotativa busca facilitar la recuperación de los niveles de los tanques de suministro y preservar la capacidad del sistema para continuar prestando el servicio bajo condiciones críticas. Emcali aseguró que ha puesto en marcha varias acciones para estabilizar el suministro en las zonas de ladera, pero el comportamiento de los caudales, el consumo de agua de la comunidad y las condiciones hidráulicas del sistema, han obligado a recurrir a la alternancia como un proceso temporal indispensable.

De acuerdo con la programación de Emcali, los barrios Altos Jordán, Los Chorros, Colinas del Refugio, Altos de La Luisa, La Trinidad y aledaños en la comuna 18 recibirán suministro los martes, jueves, sábados y lunes. Por su parte, en la comuna 20, sectores como La Sultana, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, Brisas, La Torre, Sector 30 y zonas vecinas tendrán acceso al servicio los miércoles, viernes, domingos y martes siguientes. Además, como apoyo, se mantiene el bombeo de agua desde áreas que disponen de plantas de tratamiento alimentadas por el río Cauca para reforzar el abastecimiento hacia las laderas mientras los caudales del Meléndez y Cali sigan bajos.

En paralelo, Emcali informó que sigue realizando operativos de control para erradicar las conexiones irregulares que dificultan el funcionamiento del sistema y representan pérdidas de agua significativas. Prueba de esto fue la jornada del pasado 18 de septiembre, cuando se deshabilitaron 19 conexiones clandestinas en la comuna 18, logrando así mejorar el servicio para los usuarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo se alternará el suministro de agua potable en las comunas 18 y 20 de Cali?

La alternancia implica que los sectores designados en la comuna 18 tendrán agua los martes, jueves, sábados y lunes, mientras que los de la comuna 20 la recibirán los miércoles, viernes, domingos y martes siguientes. Esta dinámica se mantendrá mientras persista la baja en los caudales de los ríos Meléndez y Cali, de acuerdo con el cronograma anunciado por Emcali.

¿Por qué es necesaria la alternancia en el suministro de agua y qué significa una conexión clandestina?

La alternancia resulta imprescindible debido al crítico descenso en los niveles de los ríos responsables del abastecimiento, hecho agravado tras daños en el acueducto provocados por un reciente terremoto. Además, una conexión clandestina es una toma no autorizada al sistema de agua que afecta tanto la presión como la cantidad disponible para los usuarios regulares, generando pérdidas y desequilibrios en el suministro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.