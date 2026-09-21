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La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que este martes 22 de septiembre se mantiene activa la medida de Pico y Placa con el objetivo de regular el flujo vehicular en la ciudad. Esta restricción afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 1 y 2, siguiendo la rotación semestral establecida en el Decreto 4112.010.20.0814 de 2026. Según información divulgada por la misma Secretaría en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), esta nueva rotación comenzó el 1 de julio con una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de ese mes; desde el 6 de julio se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplen la medida.

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De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, aquellos que no respeten el Pico y Placa se exponen a una multa establecida por el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que para el año 2026 es de $875.452,50. Este valor corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. El estricto cumplimiento de la norma responde, según las autoridades, a la necesidad de mitigar la congestión en la ciudad y fomentar prácticas de movilidad sostenibles.

Existen excepciones que permiten la circulación durante el Pico y Placa. Entre los vehículos exentos están los de emergencia y socorro, como ambulancias, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil; los automotores oficiales, diplomáticos y consulares; vehículos que transportan personas con discapacidad debidamente acreditadas; vehículos híbridos y eléctricos; automotores de carga de cinco toneladas o más; así como quienes hayan pagado la Tasa por Congestión. Además, las motocicletas no están incluidas en la restricción.

Para aquellos propietarios de vehículos particulares que, aun estando en día de restricción, necesiten movilizarse, la Secretaría de Movilidad mantiene habilitada la Tasa por Congestión como alternativa legal. Se puede cancelar el valor que más convenga: semestral ($2’920.000), mensual ($486.000) o por día ($122.000). El pago debe efectuarse antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior a la fecha en que necesite circular. Este proceso debe hacerse a través de la página web oficial.

La administración municipal recalca la importancia de planear los recorridos y consultar fuentes oficiales para evitar sanciones y estar al día sobre las normativas vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los vehículos exentos del Pico y Placa en Cali para 2026?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Santiago de Cali, los vehículos exentos son los de emergencia y socorro, automotores oficiales, diplomáticos y consulares, vehículos para personas con discapacidad debidamente acreditadas, automotores híbridos y eléctricos, vehículos de carga de cinco toneladas o más, quienes pagan la Tasa por Congestión y motocicletas.

¿Qué es la Tasa por Congestión y cómo opera en el Pico y Placa de Cali?

La Tasa por Congestión es un mecanismo que permite a los propietarios de vehículos particulares circular durante la restricción del Pico y Placa, siempre que paguen una tarifa establecida previamente. En 2026, los valores dependen de la periodicidad del uso: semestre ($2’920.000), mes ($486.000) o día ($122.000). El pago debe realizarse antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior en la página web oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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