Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre de 2026, los vehículos particulares en Bogotá deberán acatar la medida de pico y placa, una restricción establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) que busca controlar el flujo vehicular en la ciudad y contribuir a la movilidad. Según el calendario difundido oficialmente por la SDM, las reglas para esa semana establecen que en los días impares —es decir, lunes, miércoles y viernes— pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, en los días pares —martes y jueves— la circulación está permitida para automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Es importante aclarar que la restricción se aplica exclusivamente entre semana; los sábados y domingos no se activa esta medida.

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El horario en el que rige el pico y placa para vehículos particulares está comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de lunes a viernes. La única excepción son los días festivos, en los que la medida no se encuentra vigente. Este esquema, de acuerdo con la información publicada en el portal de la SDM, requiere que los ciudadanos planifiquen sus recorridos con antelación para evitar sanciones por infringir la restricción.

Respecto a alternativas para quienes requieren movilizarse durante los días de restricción, la SDM ha implementado el ‘Pico y Placa Solidario’, un permiso que permite transitar sin la limitación del pico y placa, siempre que se adquiera de forma oficial. Es crucial recordar que el único canal autorizado para comprar y pagar este permiso es el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), en donde los pagos solo se pueden hacer a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). La SDM recalca que no tiene intermediarios ni otras páginas web habilitadas para efectuar este trámite, e invita a los ciudadanos a desconfiar de portales alternativos que prometen facilitar el proceso.

De acuerdo con la entidad distrital, tomar precauciones y consultar únicamente plataformas oficiales resulta indispensable para evitar fraudes y problemas administrativos. Así, la ciudadanía podrá cumplir a cabalidad con las normas, hacer un uso responsable del permiso ‘Pico y Placa Solidario’ y fortalecer la movilidad ordenada en Bogotá durante la semana indicada.

¿Cuál es el horario de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá?

El pico y placa en Bogotá para automóviles particulares opera de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad. Los días sábados, domingos y festivos no se encuentra vigente esta restricción de circulación.

¿Cómo puedo solicitar el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá?

La solicitud y pago del permiso ‘Pico y Placa Solidario’ solo puede hacerse a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (www.movilidadbogota.gov.co). Únicamente en esa página está habilitada la opción de pago mediante el botón PSE, y la SDM advierte que no existen intermediarios ni sitios alternos habilitados para este trámite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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