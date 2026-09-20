Por: Portal Bogotá

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En el barrio San Antonio, ubicado en la localidad de Antonio Nariño en el centro de Bogotá, se llevó a cabo una importante jornada interinstitucional enfocada en el cuidado y recuperación del espacio público, específicamente en el entorno del Hospital Santa Clara. Esta intervención hizo parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cuya finalidad es promover que los lugares de uso común funcionen como escenarios de encuentro y participación ciudadana, según lo reportado por la Alcaldía de Antonio Nariño y otras entidades distritales.

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La actividad, desarrollada en la calle Primera Sur con carrera 16, contó con la coordinación de la Alcaldía Local de Antonio Nariño y el acompañamiento de la Policía de Bogotá, así como de distintas entidades del Distrito. Durante la jornada se ejecutaron labores de limpieza y lavado utilizando equipamiento especializado, con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad y embellecer la zona inmediata al hospital. Paralelamente, se retiraron estructuras no convencionales que se encontraban en el perímetro del Hospital Santa Clara y que ocupaban el espacio público, impidiendo su adecuado uso por parte de habitantes y visitantes.

Uno de los puntos centrales de la intervención fue la realización de controles a vehículos y motocicletas mal estacionados, lo que permitió recuperar áreas invadidas y prevenir situaciones que afectan la movilidad y seguridad en la zona. Estas tareas buscaron favorecer la libre circulación, la tranquilidad y la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

El 18 de septiembre, la jornada sumó un componente cultural con la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector. Ellos ayudaron en la creación de murales colectivos, una iniciativa orientada al embellecimiento visual del barrio y al fortalecimiento del sentido de pertenencia y apropiación colectiva del espacio público. De acuerdo con la Alcaldía Local, esta actividad buscó que quienes viven y transitan por la zona se sientan identificados con los lugares recuperados y contribuyan activamente a su sostenimiento.

La Alcaldía invitó tanto a la comunidad de San Antonio como a residentes de sectores cercanos a unirse en futuras jornadas y cuidar los espacios intervenidos, para que se mantengan como lugares de encuentro y construcción colectiva. Con estas acciones, se evidencia el compromiso de la Administración en la recuperación, atención y transformación del espacio público en Antonio Nariño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones específicas se hicieron para recuperar el espacio público en el entorno del Hospital Santa Clara?

En la intervención realizada, se efectuaron labores de limpieza y lavado con equipo especializado, se retiraron estructuras no convencionales ubicadas en los alrededores del Hospital Santa Clara y se implementaron controles a vehículos y motocicletas mal estacionados, facilitando el libre uso del espacio público.

¿Cómo se involucró la comunidad en la recuperación del espacio público en Antonio Nariño?

La comunidad, especialmente niños, adolescentes y jóvenes, participó en actividades culturales como la creación de murales colectivos, contribuyendo al embellecimiento del sector y fortaleciendo el sentido de pertenencia, mientras que la alcaldía invitó a todos los residentes a cuidar y hacer uso responsable de los espacios recuperados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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