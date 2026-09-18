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Este lunes 21 de septiembre, la movilidad en Cali está regulada por la medida del Pico y Placa, implementada por la Secretaría de Movilidad de la ciudad para controlar el tránsito de vehículos particulares. De acuerdo con la rotación vigente para el segundo semestre del año, hoy no pueden circular automóviles cuyas placas terminan en 9 y 0. Esta medida busca reducir la congestión vehicular y está activa desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., cubriendo toda la jornada sin interrupciones. Como lo indica la Secretaría de Movilidad de Cali a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la actual rotación inició el pasado 1 de julio y, tras una breve etapa pedagógica, las sanciones por incumplimiento se aplican desde el 6 de julio.

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Es importante destacar que la restricción no aplica para motocicletas, permitiendo así su circulación libre durante todo el día. Entre los vehículos exentos también se encuentran los híbridos y eléctricos (para los cuales se exige estar registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, con la característica de eléctricos o combinados), los de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, el transporte público colectivo y aquellos autorizados para transportar personas con movilidad reducida o discapacidad permanente, según información oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali.

En cuanto a las sanciones, la autoridad municipal recalca que incumplir la medida acarrea una multa establecida en el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. El valor equivale al pago de 15 días de salario mínimo vigente, una suma que puede representar un impacto considerable para los infractores.

Adicionalmente, la Secretaría mantiene habilitada la posibilidad de acceder a la Tasa por Congestión, una alternativa pensada para propietarios de vehículos particulares que, por necesidad, deban circular en días de restricción. Esta tasa puede pagarse de forma semestral ($2'920.000), mensual ($486.000) o diaria ($122.000). Es fundamental realizar el pago antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior, opción que únicamente aplica a los días de Pico y Placa.

En definitiva, la regulación del tránsito mediante el Pico y Placa en Cali exige mantenerse informado sobre las restricciones y sus alternativas, para evitar multas o contratiempos en su movilidad diaria.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Pico y Placa en Cali?

La sanción económica por violar el Pico y Placa en Cali corresponde a lo estipulado en el artículo 131, inciso C, del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta multa equivale al valor de 15 días de salario mínimo vigente, según la Alcaldía de Santiago de Cali, y debe ser pagada por el propietario del vehículo infractor.

¿Qué es la Tasa por Congestión y cómo se paga en Cali?

La Tasa por Congestión es una alternativa para que los propietarios de vehículos puedan circular durante el Pico y Placa previo pago. La tarifa para 2026 es de $122.000 por día, $486.000 por mes o $2'920.000 por semestre. El pago se debe realizar en la web oficial de la Secretaría de Movilidad antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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