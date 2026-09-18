Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Cali será la sede, por primera vez, de uno de los eventos internacionales más destacados sobre ciudades inteligentes: el Smart City Expo. Esta cita se llevará a cabo el 30 de septiembre y 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, marcando un hito para la ciudad y su proyección como referente en innovación urbana. La jornada espera reunir a más de 3.000 asistentes, 60 conferencistas de alto nivel y delegaciones provenientes de países como Filipinas, Zimbabue, España, Dinamarca, Chile, México, Costa Rica y Brasil. De acuerdo con la información ofrecida en el sitio 90 Minutos, será la cuarta edición de este evento en Colombia, tras sus anteriores realizaciones en Bogotá y Cartagena.

Sigue a PULZO en Discover

La organización del encuentro está a cargo de la Alcaldía de Cali, la empresa de servicios públicos EMCALI, Corferias y Fira Barcelona. Esta última, según María Eugenia Lloreda Piedrahita, asesora del alcalde en temas de innovación y tecnología, es reconocida mundialmente por la magnitud y calidad de sus eventos sobre ciudades inteligentes. En palabras de Lloreda, la decisión de elegir a Cali como sede obedece al potencial tecnológico de la ciudad, el dinamismo de su ecosistema de emprendimientos y un creciente número de empresas de software. La asesora resaltó que Cali actualmente cuenta con 266 startups, siete universidades acreditadas, más de 400 grupos de investigación y cuatro datacenters con conexiones a 60 países.

La llegada del Smart City Expo forma parte de una estrategia orientada a posicionar a Cali como epicentro de eventos internacionales, fortalecer su economía y conectar la ciudad con tendencias globales. El alcalde Alejandro Eder enfatizó que la cita permitirá conocer las principales herramientas y soluciones para la gestión moderna de las ciudades.

El evento girará en torno a cuatro ejes temáticos fundamentales: movilidad y conectividad; ciudades resilientes, seguras y saludables; medio ambiente y energía sostenible; e innovación pública, creatividad y tecnologías emergentes. La agenda incluye una plenaria sobre uso de datos y tecnología en la gestión de emergencias, un tema relevante tras el terremoto del 10 de agosto. Lloreda aseguró que la innovación tecnológica es clave para la preparación y reconstrucción frente a desastres.

Además, la edición en Cali tendrá un enfoque especial en biodiversidad y sostenibilidad ambiental. La ciudad busca expandir el debate hacia la biointeligencia y el desarrollo de “biociudades”, conceptos inspirados en la riqueza natural local y la creciente discusión internacional sobre biodiversidad. Igualmente, durante el encuentro se exhibirán avances en transformación digital y herramientas tecnológicas para la gestión urbana, como Pa’ Que Veás, LegalTech, Dengue.IA, SATIC, GeoSmart Cali y GFS, enfocadas en seguridad, salud, transparencia y medio ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas principales se tratarán en el Smart City Expo de Cali?

De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, el Smart City Expo en Cali abordará movilidad y conectividad; ciudades resilientes, seguras y saludables; medio ambiente y energía sostenible; e innovación pública y tecnologías emergentes. Estos ejes buscan analizar los retos urbanos actuales y la aplicación de soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de las ciudades.

¿Por qué Cali fue seleccionada como ciudad anfitriona del Smart City Expo?

Cali fue elegida como sede del Smart City Expo debido a su ecosistema tecnológico en expansión, la cantidad de startups de alto impacto, sus empresas de software consolidadas y la atención internacional que ha recibido por sus avances en transformación digital y biodiversidad, según explicó María Eugenia Lloreda Piedrahita, asesora del alcalde de Cali, en declaraciones recogidas por 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.