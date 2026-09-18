Por: Noticiero 90 minutos

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El edificio Guadalupe, ubicado en la carrera 56 con calle 3, en el sector Cuarto de Legua en Cali, será demolido en una operación controlada organizada por las autoridades. Esta medida es consecuencia directa del terremoto que sacudió la ciudad el pasado 10 de agosto, ocasionando severos daños estructurales a diversas construcciones, entre ellas este emblemático inmueble. De acuerdo con la administración municipal, la decisión de demoler el edificio responde a la necesidad urgente de reducir riesgos relacionados con edificaciones que presentan afectaciones físicas significativas tras el sismo.

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La demolición del edificio Guadalupe no es un hecho aislado. Según información oficial entregada por Alejandro Eder, alcalde de Cali, las autoridades han identificado ya 17 edificios que necesitan ser demolidos por las condiciones en que quedaron después del movimiento telúrico. "Ya demolimos el primero en Cuarto de Legua, no muy lejos de aquí. Hoy iniciamos la demolición de este edificio Guadalupe y el Motel Molino Rojo", puntualizó el mandatario. La demolición del Motel Molino Rojo, otra estructura que resultó afectada por el terremoto, también está prevista para este jueves, demostrando el carácter sistemático y prioritario de las acciones de respuesta municipal.

Eder recalcó que el proceso se efectuará con dignidad y respeto para los involucrados, entendiendo la carga emocional y las implicaciones que tiene para la comunidad la desaparición de estos espacios. "Esto va a ser un momento muy duro, emocionalmente. El sismo pasó hace ya un mes y aquí seguimos atendiendo los daños", manifestó el alcalde, reflejando así la compleja situación que se vive en el interior del municipio frente a las consecuencias persistentes del desastre natural.

Las autoridades han reiterado el compromiso de continuar interviniendo en las áreas y edificaciones comprometidas por el sismo, priorizando la seguridad de quienes residen y transitan por la zona. Así, la demolición del edificio Guadalupe se perfila como un paso fundamental dentro de la estrategia de recuperación urbana y prevención de riesgos en la capital del Valle del Cauca.

¿Por qué es necesario demoler el edificio Guadalupe tras el terremoto en Cali?

La demolición del edificio Guadalupe es una medida adoptada para eliminar riesgos asociados a las condiciones estructurales comprometidas tras el sismo del 10 de agosto en Cali. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, los daños ponen en peligro la integridad de las personas, por lo cual la intervención busca evitar accidentes y proteger a la comunidad.

¿Cuántos edificios han sido identificados para demolición después del terremoto en Cali?

Según Alejandro Eder, alcalde de Cali, las autoridades han identificado 17 edificios que requieren demolición, entre los cuales el edificio Guadalupe y el Motel Molino Rojo encabezan la lista de estructuras afectadas que se están interviniendo prioritariamente por los altos riesgos estructurales que presentan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.