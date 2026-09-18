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El pronóstico del clima se ha convertido en una herramienta científica imprescindible para anticipar las condiciones atmosféricas en cualquier parte del mundo, incluido Cali. Este proceso no es fruto de conjeturas, sino el resultado de una compleja labor que combina tecnología de vanguardia y análisis matemático, permitiendo descifrar el comportamiento de un sistema tan dinámico y cambiante como el clima de la Tierra. Todo ello se basa en una rigurosa observación global: a diario, millones de datos de temperatura, presión, humedad y viento son registrados de forma simultánea.

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La recolección de información climática es posible gracias a una vasta red de instrumentos y dispositivos dispersos en diversos entornos. Las estaciones meteorológicas en tierra, las boyas instaladas en los océanos, los vuelos de aviones comerciales y los globos sonda que alcanzan la estratosfera, son fundamentales para captar las variaciones del clima. Por su parte, los satélites meteorológicos aportan observaciones permanentes de las formaciones nubosas en la atmósfera, mientras que los radares localizados en tierra siguen con precisión la evolución de las precipitaciones.

Una vez que estos millones de datos han sido recogidos, son transmitidos a centros internacionales donde supercomputadoras de enorme capacidad intervienen en la siguiente fase. Según la información detallada en el informe, estas máquinas procesan la información utilizando modelos numéricos de predicción, que no son otra cosa que programas informáticos guiados por los principios fundamentales de la física y la termodinámica. Así, al representar la atmósfera como una rejilla tridimensional, dichos modelos calculan los posibles cambios meteorológicos de manera constante, minuto a minuto.

En cuanto al pronóstico específico para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha indicado que, para el día jueves, se esperan cielos parcialmente nublados y una atmósfera estable durante el día. Sin embargo, existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas hacia la noche, fenómeno que puede afectar de manera sectorizada. La CVC ha explicado además que estos comportamientos vienen condicionados por una vaguada en el Pacífico y el paso de una onda tropical sobre el occidente colombiano, factores que intensifican la posibilidad de precipitaciones tanto hoy como mañana en la región.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima y qué papel juegan en los pronósticos para Cali?

Los modelos numéricos de predicción del clima son programas informáticos que simulan la atmósfera dividiéndola en una rejilla tridimensional. Aplican leyes de la física y la termodinámica para calcular los cambios en variables como la temperatura y el viento. Son fundamentales para anticipar fenómenos climáticos y emitir pronósticos específicos como los que realiza la CVC en Cali.

¿Qué es una 'vaguada' y cómo afecta al pronóstico de lluvias en Cali?

El término 'vaguada' se refiere a una zona alargada de baja presión atmosférica que favorece la formación de nubosidad y lluvias. Según la CVC, la presencia de una vaguada en el Pacífico contribuye a aumentar el potencial de precipitaciones en Cali y su región durante los días citados en el pronóstico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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