Vecinos del conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, expresaron su rechazo ante la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro arriende una vivienda en ese lugar.

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La comunicación fue revelada por la periodista Darcy Quinn y plantea preocupaciones relacionadas con las restricciones que podrían derivarse de la inclusión de Petro en la lista OFAC de Estados Unidos.

En la carta, los residentes aclaran que reconocen que estar incluido en esa lista no constituye una condena penal ni implica automáticamente una prohibición para arrendar una vivienda en Colombia.

También señalan que no están atribuyendo delitos o irregularidades al exmandatario ni a quienes pudieran participar en la operación.

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Sin embargo, los vecinos solicitan que cualquier eventual contrato de arrendamiento sea sometido previamente a una evaluación jurídica, documentada y detallada sobre las restricciones aplicables y sus posibles consecuencias para las partes involucradas y la copropiedad.

El tema surgió mientras Petro busca un lugar para vivir tras su separación de Verónica Alcocer.

El expresidente ha asegurado que no pretende comprar una nueva vivienda y que puede vender la que ya tiene. También ha sostenido que las sanciones de Estados Unidos no le impiden arrendar una vivienda en Colombia, siempre que el propietario no sea una persona estadounidense.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.