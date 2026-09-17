Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en rechazar cualquier posibilidad de negociación con grupos armados ilegales para la liberación de personas secuestradas. De acuerdo con declaraciones recientes, la postura del gobierno se endureció luego de que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) confirmara que mantiene en su poder al mayor Fredy Alexis Russi González y a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), junto a Angi Jácome, una civil que igualmente está retenida.

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El jefe de Estado reveló que el Eln ha intentado abrir procesos de comunicación que buscan un "canje", pero su propuesta fue rechazada sin titubeos. A través de redes sociales, De la Espriella afirmó: "Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación". Con esta frase, el mandatario dejó en claro que la integridad de los ciudadanos no será utilizada como recurso de presión en conversaciones con estructuras ilegales.

Frente a esta coyuntura, De la Espriella recordó a la opinión pública que desde el 17 de agosto ordenó a la Fuerza Pública desplegar todas sus capacidades para localizar a los secuestrados y capturar a los responsables. Este mandato, según explicó, sigue vigente y será reforzado para garantizar resultados concretos. "Cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado", ratificó el presidente en una intervención en Riohacha, La Guajira.

Según lo expuesto por la presidencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, la estrategia comprende el uso de "toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley". El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, indicó que la ofensiva se caracteriza por operaciones estratégicas, inteligencia y despliegues dirigidos a desmantelar estos grupos. En este sentido, el mandatario concluyó: "No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley".

El gobierno también destaca la firma de hasta 85 extradiciones y varios decretos con los que se dio por finalizado cualquier intento de diálogo de paz iniciado por la administración anterior de Gustavo Petro. De la Espriella reiteró: "No hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia", consolidando así su política de respuesta unilateral y sin negociación ante el secuestro y las acciones criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente De la Espriella descartó el canje propuesto por el Eln?

El presidente Abelardo de la Espriella desechó categóricamente la propuesta de canje del Ejército de Liberación Nacional (Eln) al considerar que la vida y libertad de los ciudadanos no deben utilizarse como monedas de negociación. De acuerdo con sus declaraciones y las de la presidencia, la postura se basa en la defensa de principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, negándose a establecer diálogos con estructuras armadas ilegales.

¿Cómo está actuando la Fuerza Pública frente a los recientes secuestros atribuidos al Eln?

La Fuerza Pública, bajo órdenes del presidente de la República y del Ministerio de Defensa, ha intensificado operaciones destinadas a rescatar a los secuestrados y capturar a los responsables. Estas acciones incluyen el despliegue de toda la capacidad operacional legítima de las Fuerzas Militares y de Policía, que actúan dentro del marco de la Constitución y la ley, según fuentes oficiales citadas en el texto.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.