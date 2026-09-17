Por: Noticiero 90 minutos

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció recientemente en una rueda de prensa que la administración municipal dispondrá de 8.000 becas enfocadas en educación superior relacionada con la tecnología. De acuerdo con lo expresado durante el evento, esta iniciativa surge como una respuesta concreta a la necesidad de brindar oportunidades a los jóvenes para formarse profesionalmente, acceder a empleos de calidad y, así, evitar que tengan que migrar a otros países en busca de mejores alternativas laborales.

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Desde la perspectiva del alcalde, la ciudad de Cali busca consolidarse como un polo de desarrollo e innovación tecnológica que permita a las nuevas generaciones soñar y construir su futuro en la capital vallecaucana. Tal como lo destacó Alejandro Eder, la ciudad contará con espacios para incubadoras de tecnología, donde los jóvenes podrán vincularse de manera activa al sector digital y proyectar su crecimiento profesional desde la región, sin necesidad de trasladarse al exterior o a otras capitales.

El anuncio de las becas coincidió con la divulgación del inicio de obras para edificar un segundo edificio de YAWA antes de finalizar el año. Esta nueva infraestructura pretende convertirse en uno de los motores para el desarrollo tecnológico en Cali, buscando también inspirar a la juventud a interesarse por carreras y proyectos en campos afines. Esta estrategia hace parte de un enfoque integral que pretende modernizar la ciudad y fortalecer su tejido social y económico.

En el contexto actual, la administración municipal pone el foco en la juventud como eje central para la reconstrucción de Cali, especialmente después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según el alcalde, la clave está en educar y preparar a los jóvenes para enfrentar los retos del futuro, apostando por la investigación y la tecnología como herramientas para la reactivación. De acuerdo con las declaraciones citadas por Noticiero 90 Minutos, esta medida representa un esfuerzo por consolidar el futuro de la ciudad, brindando alternativas reales para que los jóvenes no solo se preparen, sino también encuentren en Cali el escenario ideal para desarrollar todo su potencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes serán los beneficiarios de las 8.000 becas en tecnología en Cali?

Según la información revelada en la rueda de prensa y reportada por Noticiero 90 Minutos, las becas están dirigidas a jóvenes interesados en cursar programas de educación superior que estén relacionados con la tecnología. La iniciativa pone énfasis en proporcionar herramientas y formación a los jóvenes de Cali para facilitar su acceso al mercado laboral y favorecer su permanencia en la ciudad.

¿Qué papel juega la educación tecnológica en la reconstrucción de Cali tras el terremoto?

La administración municipal, liderada por Alejandro Eder, considera que la formación tecnológica entre los jóvenes es fundamental para la reconstrucción y el desarrollo de la ciudad después del terremoto del 10 de agosto. La apuesta por becas en tecnología responde a la visión de convertir a la juventud en motor de cambio, impulsando así la transformación y modernización de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.