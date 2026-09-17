Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que para el segundo semestre de 2026 se mantiene la restricción de Pico y Placa, una medida que busca regular el tránsito de vehículos particulares y reducir la congestión vial en la ciudad. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad, a partir del 1 de julio la rotación vigente afectará a los automóviles cuyas placas terminan en 7 y 8. Esta regulación se aplicará en la franja horaria habitual de 13 horas, desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

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En comunicado oficial, la entidad señaló que los primeros días de aplicación, del 1 al 3 de julio, corresponderán a una etapa pedagógica durante la cual los conductores recibirán información y orientación sobre la nueva rotación, sin que se impongan sanciones económicas. Sin embargo, desde el 6 de julio empezarán a aplicarse los comparendos para quienes infrinjan la norma, tal como lo establece la legislación vigente.

El incumplimiento del Pico y Placa en Cali acarreará sanciones claras, entre las que se destacan una multa equivalente a 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV). Por ello, la Secretaría de Movilidad exhorta a los ciudadanos a consultar diariamente la rotación antes de salir de casa, para evitar multas o incluso la inmovilización del vehículo. Toda la información detallada puede verificarse en los canales oficiales de la Secretaría, como lo recordó la entidad en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

En un contexto donde la movilidad es fundamental para la reactivación económica y el buen desarrollo de las actividades cotidianas, la Alcaldía de Cali también aprovecha la coyuntura para impulsar iniciativas dirigidas a la comunidad. Tal es el caso del borondo de Cali, un evento abierto a la ciudadanía que se realizará en el bulevar del río, desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche durante el fin de semana. Según lo divulgado por la Secretaría de Movilidad, este espacio pretende fomentar la cultura local y los emprendimientos, además de aportar a la recuperación económica de la ciudad tras el reciente terremoto, garantizando para ello condiciones de seguridad vial y general para quienes participen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la rotación del Pico y Placa en Cali para el segundo semestre de 2026?

La rotación del Pico y Placa en Cali que regirá desde el 1 de julio de 2026 aplicará para los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. Esta medida, vigente únicamente para automóviles particulares, busca controlar el tránsito en horarios que van desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en días hábiles.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el Pico y Placa en Cali?

Quienes no respeten la restricción vigente del Pico y Placa se exponen a sanciones que incluyen multas equivalentes a 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV), tal como lo detalla la Secretaría de Movilidad de Cali. Las autoridades recomiendan a los conductores consultar diariamente la rotación para evitar infracciones económicas e inmovilización del vehículo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.