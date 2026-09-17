Por: Noticiero 90 minutos

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Los comerciantes del centro comercial San Andresito del Sur, quienes sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, cuentan desde ahora con un lugar temporal en el que pueden continuar con sus actividades comerciales. Según información publicada por 90 Minutos y confirmada por declaraciones de la Alcaldía de Cali, son 167 los emprendedores y empresarios que comenzaron a atender de nuevo a sus clientes, esta vez en el segundo piso de la antigua sede de La 14 de Pasoancho, ubicada en la carrera 80 con avenida Pasoancho, en Cali.

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Esta medida fue posible luego de la visita del alcalde Alejandro Eder al San Andresito del Sur el pasado 7 de septiembre, fecha en la que conoció directamente la difícil situación de los comerciantes afectados por el sismo. Ocho días después de este encuentro, se llevaron a cabo conversaciones entre la Alcaldía, ProPacífico y el liquidador de La 14 S.A., las cuales permitieron habilitar el segundo piso de la antigua sede de Pasoancho como espacio transitorio. La reubicación fue rápida: el traslado se concretó en aproximadamente dos días, impulsado por la gestión de la Alcaldía de Cali con el objetivo de garantizar que los comerciantes pudieran reanudar sus ventas lo más pronto posible.

De acuerdo con Mauricio Sánchez Llanos, comerciante del área de tecnología y celulares, el grupo fue ubicado en la zona donde antes funcionaban el restaurante y la notaría, en todo el pasillo del segundo piso. Él mismo explica que este traslado ha significado una alternativa a las condiciones adversas que venían enfrentando, muchos de ellos expuestos a la intemperie tras el daño de su tradicional espacio en San Andresito por el terremoto.

Mientras que se define la recuperación definitiva de la edificación afectada, este espacio permite no solo la conservación de los empleos sino también la continuidad de la vida comercial de sectores como tecnología, vestuario, accesorios y artículos deportivos, entre otros. Los comerciantes hacen un llamado a la comunidad caleña para que los visite y los apoye, destacando que el fin de semana se organizará una feria en el centro comercial, con el propósito de promocionar el nuevo punto y facilitar que los clientes identifiquen su nueva ubicación.

Con acciones como esta, se busca reactivar la economía local y acompañar a quienes han sufrido pérdidas materiales, en tanto se avanza en la evaluación y posible reconstrucción del edificio original afectado por el sismo.

¿Dónde están ubicados los comerciantes de San Andresito del Sur tras el terremoto?

Los 167 comerciantes de San Andresito del Sur atienden ahora en el segundo piso de la antigua sede de La 14 de Pasoancho, ubicada en la carrera 80 con avenida Pasoancho, en Cali, como resultado de un acuerdo entre la Alcaldía de Cali, ProPacífico y el liquidador de La 14 S.A., después de que el edificio original quedara afectado por el terremoto.

¿Qué productos pueden encontrar los compradores en el nuevo espacio temporal de San Andresito del Sur?

En la nueva ubicación temporal, los caleños encontrarán comercios de tecnología, vestuario, accesorios, artículos deportivos y otros productos, permitiendo que tanto emprendedores como empresarios continúen su actividad sin interrupciones graves tras la emergencia sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.