Por: Noticiero 90 minutos

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La gobernadora Dilian Francisca Toro y la ministra del Transporte, Elsa Noguera, realizaron un exhaustivo recorrido por el Valle del Cauca para inspeccionar el avance de las obras de infraestructura, especialmente aquellas relacionadas con la Quinta Generación de concesiones, conocidas como proyectos 5G. De acuerdo con la información oficial, estos proyectos son una apuesta estratégica del Gobierno nacional, implementados a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el objetivo de fortalecer la conectividad y la competitividad regional mediante una infraestructura moderna y sostenible.

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Los proyectos 5G no solo abarcan la construcción y mejoramiento de la red vial, sino que también involucran obras férreas, fluviales y aeroportuarias. En el Valle del Cauca se destaca la Nueva Malla Vial, que conecta Cali y Palmira, bajo la operación de la concesionaria Rutas del Valle. Las inspecciones incluyeron tramos como La Herradura–Matapalo, el Deprimido de Versalles y la doble vía en la glorieta de Las Flores, así como la vía Buga–Buenaventura, esencial para la comunicación entre el principal puerto del Pacífico y el interior del país.

Durante el recorrido, la ministra Noguera resaltó el impacto positivo de las obras en la movilidad y en la articulación regional, señalando la buena coordinación entre las autoridades locales y el Gobierno nacional. En sus palabras, las obras avanzan a buen ritmo y tienen el potencial de asumir nuevas intervenciones, especialmente aquellas necesarias tras el reciente sismo que afectó la región.

Uno de los enfoques principales fue la concesión Buga-Buenaventura, considerada un corredor clave para el comercio internacional, ya que moviliza entre el 40 y 45 % de las exportaciones e importaciones, además de facilitar el transporte de gas hacia la regasificadora local. El Gobierno busca agilizar estos trabajos para potenciar la conectividad y atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

La gobernadora Toro explicó que gran parte de estas iniciativas comenzaron en 2018, durante su primer mandato, y que su progreso se vio frenado por retrasos en los permisos necesarios para su ejecución. Destacó que ahora, en un contexto más favorable, se espera concretar estos proyectos, entre los que también figuran la doble calzada hacia Jamundí, el programa ‘Huellas Vallecaucanas’ de autoconstrucción asistida en zonas rurales, y otros como el Tren de Cercanías y la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los proyectos 5G de infraestructura en el Valle del Cauca?

Los proyectos 5G corresponden a la Quinta Generación de concesiones de infraestructura implementadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas obras incorporan componentes viales, férreos, fluviales y aeroportuarios con el propósito de modernizar las redes de transporte, mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad en los aspectos sociales y ambientales del departamento.

¿Cuáles son los avances destacados en la malla vial del Valle del Cauca según las autoridades?

De acuerdo con la gobernadora y la ministra de Transporte, los principales avances incluyen el desarrollo de la doble calzada en tramos estratégicos, la iluminación de la recta Cali-Palmira, la mejora del deprimido de Versalles en Palmira, la vía La Herradura y la modernización de la conexión Buga-Buenaventura, además del impulso a proyectos rurales y metropolitanos como ‘Huellas Vallecaucanas’ y el Tren de Cercanías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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