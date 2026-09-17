Por: Noticiero 90 minutos

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Pagar el impuesto vehicular en el Valle del Cauca es una obligación legal clave para quienes son propietarios de carros y motos de más de 125 centímetros cúbicos. Este tributo, que debe saldarse puntualmente cada año, no solo contribuye a la paz financiera del ciudadano sino que también fortalece el desarrollo de la región, al destinarse a distintos proyectos y necesidades departamentales. Sin embargo, existen situaciones complejas que muchos contribuyentes enfrentan y que pueden dificultar su relación con este deber fiscal. Entre estos casos se encuentran quienes continúan recibiendo cobros del impuesto automotor por vehículos que ya han sido chatarrizados, hurtados o que figuran con traspaso abierto, a pesar de no estar en poder del propietario original.

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Para este grupo de ciudadanos, la Gobernación del Valle del Cauca ha anunciado una medida que representa una oportunidad significativa para ponerse al día. Según información de la Unidad de Rentas del departamento, quienes tengan deudas por impuesto automotor bajo esas circunstancias podrán acceder a una reducción del 90 % en los intereses y sanciones acumuladas. Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas, explicó que para obtener el beneficio es indispensable radicar una solicitud oficial en la Ventanilla Única del departamento. Esta petición debe detallar la situación particular del vehículo, ya sea que esté hurtado, chatarrizado o con traspaso abierto, anexando los soportes documentales específicos para cada caso, como exige la normativa vigente.

Los lineamientos para acceder a este alivio se encuentran detallados en el decreto 0138 de 2026, el cual puede ser consultado para conocer exactamente los requisitos según cada tipo de situación. Por ejemplo, si la deuda total es de un millón de pesos, de los cuales 400.000 corresponden al impuesto y 600.000 a intereses y sanciones, el contribuyente solo tendrá que cancelar el impuesto completo (400.000 pesos) y el 10 % de los intereses y sanciones (60.000 pesos), logrando así un ahorro considerable.

Finalmente, la Gobernación del Valle del Cauca hizo una invitación a todas las personas que estén en mora para que aprovechen este beneficio transitorio y alivien su carga financiera. El proceso, aclararon las autoridades, está sujeto al cumplimiento de todos los requisitos documentales y legales descritos en el decreto, los cuales pueden ser revisados directamente en la fuente oficial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento del impuesto vehicular en el Valle del Cauca?

Para acceder al descuento del 90 % en intereses y sanciones del impuesto vehicular en el Valle del Cauca, el contribuyente debe radicar una solicitud oficial en la Ventanilla Única del departamento. La documentación exigida depende de si el vehículo fue hurtado, chatarrizado o está con traspaso abierto. Cada caso requiere soportes específicos que se encuentran estipulados en el decreto 0138 de 2026.

¿Qué se entiende por “traspaso abierto” al hablar de impuestos de vehículos?

El término “traspaso abierto” hace referencia a un vehículo cuyo proceso de cambio de titularidad no se ha completado oficialmente ante las autoridades, lo que puede causar que el cobro del impuesto vehicular siga llegando al antiguo propietario hasta que el trámite quede fechado y registrado de forma correcta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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