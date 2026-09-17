Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple adivinanza: representa el resultado de un sistema científicamente sofisticado que traduce los patrones caóticos de la atmósfera en proyecciones confiables y útiles. De acuerdo con la información disponible, el análisis meteorológico se inicia con la recolección masiva y simultánea de datos sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento. Estos datos se obtienen gracias a una red cuidadosamente estructurada de estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas flotantes localizadas en los océanos, aviones comerciales que recopilan información en pleno vuelo y globos sonda que alcanzan la estratósfera. A esto se suman los satélites meteorológicos, dispositivos que giran constantemente alrededor del planeta y ofrecen imágenes detalladas de los sistemas nubosos. En tierra, los radares también cumplen un papel esencial al monitorear en tiempo real la evolución de las lluvias.

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Una vez que los datos han sido recogidos, estos se envían a centros internacionales equipados con supercomputadoras de última generación. Allí, según lo descrito en el artículo, la información recolectada es procesada por modelos numéricos de predicción. Estos modelos no son otra cosa que programas informáticos que emplean las leyes fundamentales de la física y la termodinámica con el fin de simular el comportamiento de las masas de aire. Al dividir la atmósfera en una cuadrícula tridimensional y calcular los cambios minuto a minuto, logran adelantarse a las posibles variaciones del clima.

Para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) aportó un pronóstico climático para este jueves, basado precisamente en estos sistemas científicos de observación y análisis. Según el reporte de la CVC, se espera un día con cielo parcialmente nublado y una marcada presencia de tiempo seco, en particular con alta radiación solar durante la tarde. Para la noche, las condiciones previstas son de estabilidad y sequedad, lo que significa que no se anticipan lluvias importantes en la ciudad. La CVC señala que las condiciones atmosféricas estables serán predominantes en todo el departamento del Valle del Cauca y se mantendrá bajo el potencial de precipitaciones a lo largo del día, aunque se prevé un incremento gradual de este riesgo para la jornada siguiente.

De esa manera, la predicción del clima no solo ayuda a planificar actividades cotidianas, sino que también es fundamental para entender uno de los sistemas más complejos y cambiantes del planeta.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción climática?

Los modelos numéricos de predicción climática operan al dividir la atmósfera en una rejilla tridimensional, procesando en cada “celda” información captada de múltiples fuentes. Estos modelos, basados en la física y la termodinámica, calculan continuamente cómo cambiarán las condiciones meteorológicas, permitiendo anticipar lluvias, nubosidad o radiación solar.

¿Qué papel cumplen los satélites meteorológicos en el pronóstico del clima?

Los satélites meteorológicos orbitan la Tierra y proporcionan imágenes y datos en tiempo real sobre los sistemas nubosos y el movimiento de las masas de aire. Esta información alimenta los sistemas de predicción, siendo clave para la confiabilidad y oportunidad de los pronósticos emitidos por organismos especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.