Por: Caracol TV

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Aprender un segundo idioma se ha convertido en un recurso clave para quienes buscan fortalecer su perfil académico y profesional, según el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). La entidad anunció una alternativa especialmente pensada para sus beneficiarios: la posibilidad de estudiar alemán de manera gratuita a través de una plataforma digital, como parte de una iniciativa que se adelanta junto a DVV International, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos.

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De acuerdo con Icetex, la alianza permite el acceso a vhs-Lernportal, plataforma en línea que entrega recursos didácticos y una variedad de niveles, adaptados para avanzar dentro del aprendizaje del idioma al ritmo de cada usuario. Este entorno digital está dirigido tanto a quienes deseen iniciar su formación en alemán como a aquellos que buscan fortalecer conocimientos previos. Uno de los atractivos destacados es la autonomía que ofrece: no es indispensable cumplir con un cronograma de clases presenciales, lo que flexibiliza el proceso para jóvenes y adultos interesados en continuar con su crecimiento académico fuera de los modelos tradicionales.

Para facilitar la adopción de esta herramienta, el Icetex programó un encuentro virtual explicativo, previsto para el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m. Este evento, que se realizará mediante Microsoft Teams, estará a cargo de Tobias Bönemann, experto alemán en enseñanza de lenguas extranjeras y con trayectoria en metodologías digitales para educación de adultos. Durante la sesión, los participantes podrán conocer en detalle el funcionamiento de vhs-Lernportal y descubrir las rutas de aprendizaje disponibles.

La oportunidad está abierta a los beneficiarios del Icetex interesados en sumar el alemán a su repertorio, sin que sea requisito tener intenciones de viajar a Alemania. Como subraya Richard Caicedo, presidente del Icetex, la entidad busca ampliar los horizontes de quienes confían en ella, abriendo puertas a mejores oportunidades tanto en Colombia como en el exterior. Para inscribirse al webinar los interesados deben emplear un correo electrónico personal y diligenciar el formulario oficial; posteriormente, recibirán la información necesaria para conectarse al encuentro virtual a través de los canales de Comunidad Icetex, según detalló Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para aprender alemán gratis con Icetex?

Para acceder a la capacitación gratuita de alemán ofrecida por el Icetex, es necesario ser beneficiario de la entidad e inscribirse al webinar usando un correo electrónico personal, a través del enlace oficial compartido por Comunidad Icetex. Una vez completada la inscripción, los participantes recibirán la información para conectarse al evento virtual por Microsoft Teams, en el que se explicará el funcionamiento de la plataforma vhs-Lernportal.

¿Qué es vhs-Lernportal y cómo ayuda a aprender alemán?

Vhs-Lernportal es una plataforma digital desarrollada por la Asociación Alemana para la Educación de Adultos y su Instituto de Cooperación Internacional (DVV International). Esta herramienta ofrece recursos adaptados a diferentes niveles, permitiendo a los usuarios aprender y mejorar su manejo del alemán de manera autónoma y a su propio ritmo, sin la obligatoriedad de asistir a clases presenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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