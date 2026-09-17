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La ciudad de Cali ha comenzado a movilizar recursos y esfuerzos para afrontar el fenómeno de El Niño, implementando medidas en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y las 52 Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado Rural (JAAA) en las áreas rurales. Estas acciones buscan mejorar la infraestructura y capacitar al personal encargado de los sistemas de alcantarillado, preparándose así ante los posibles efectos adversos que trae consigo este fenómeno climático.

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Según lo reporta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde comienzos del año se había advertido sobre un intenso fenómeno de El Niño. A esta alerta también se sumó la Organización Meteorológica Mundial, solicitando preparación global frente al aumento de las temperaturas oceánicas que intensifican sus efectos. La situación ya se percibe en ciertas zonas rurales de Cali, especialmente en el corregimiento La Buitrera, donde alrededor de 14 mil personas han tenido que soportar racionamientos de agua que alcanzan hasta 5 días, de acuerdo con los mencionados reportes.

Las acciones de prevención y gestión del riesgo comenzaron a consolidarse en julio, cuando la Uaesp, en coordinación con las JAAA, organizó talleres y actividades de capacitación dirigidas a fortalecer el conocimiento de los operadores comunitarios en la prevención y manejo de emergencias. Durante estas jornadas se actualizaron los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), fundamentales para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad asociada al fenómeno. La estrategia prioriza la identificación de los sistemas y procesos más vulnerables con el fin de garantizar un monitoreo y respuesta eficientes.

En el campo de la infraestructura, la Administración Distrital ha realizado importantes avances, como la entrega de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en corregimientos que nunca antes contaban con este recurso, como el caso de Los Limones. Además, se encuentran en etapa de planificación diversos proyectos destinados a reforzar los sistemas de alcantarillado y, en los territorios ya afectados, se ha hecho el envío de carrotanques para atender emergencias puntuales, especialmente en zonas como La Buitrera.

Estas acciones reflejan el compromiso de la administración local por enfrentar la sequía y sus consecuencias, aplicando medidas preventivas y de respuesta luego de las advertencias de fuentes reconocidas como el IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial. La articulación entre instituciones y comunidades rurales resulta clave para minimizar los impactos del fenómeno y garantizar el abastecimiento de agua en Cali.

¿Cómo afectan los racionamientos de agua a las comunidades rurales de Cali durante El Niño?

Los racionamientos de agua derivados del fenómeno de El Niño, como sucede en La Buitrera, impactan la vida diaria de miles de personas, obligándolas a adaptarse a periodos de hasta cinco días sin acceso constante al suministro. Esto complica actividades básicas y agrava los riesgos sanitarios y sociales en estas comunidades rurales, tal como muestran los reportes citados.

¿Qué medidas ha implementado Cali para mitigar el impacto de El Niño en las zonas rurales?

De acuerdo con los informes, Cali ha impulsado la capacitación del personal, la actualización de planes de contingencia y la entrega de plantas de tratamiento de agua en corregimientos que carecían de este servicio. Además, ha enviado carrotanques para el suministro de agua en los lugares más afectados, buscando facilitar el manejo de emergencias y asegurar el acceso a este recurso básico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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