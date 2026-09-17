Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Dos hombres fueron capturados en el barrio San Simón, en Ibagué, mientras intentaban llevarse 210 metros de cable aéreo multiplex que pertenecía a una empresa de energía. Lo que más llamó la atención sobre este caso fue la manera en que los implicados buscaron pasar desapercibidos: ambos se uniformaron y contaban con dotación apropiada para aparentar ser trabajadores autorizados, según informó la Policía en el lugar de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

La detención se produjo en la intersección de la calle 34 con carrera 5, donde patrulleros del Comando de Atención Inmediata (CAI) Estadio detectaron un comportamiento sospechoso. Tras la intervención policial, los dos hombres, de 50 y 56 años, no pudieron justificar su presencia ni el origen de los cables que transportaban. De acuerdo con las autoridades, además de portar el cableado, tenían herramientas especializadas para trabajos en altura, lo que les permitió acceder a la infraestructura eléctrica sin levantar alarmas entre los transeúntes ni en la zona residencial.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar 210 metros de cable multiplex, elemento vital para la prestación continua del servicio de energía en esta zona de Ibagué. Uno de los capturados fue identificado por las autoridades bajo el alias de 'El Calentano', aunque no se ofrecieron más detalles sobre los antecedentes de esta persona. Tras la operación, la Policía entregó el cable recuperado a la empresa afectada y dejó a los presuntos responsables a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación legal.

Este hecho se suma a los diferentes esfuerzos que realizan las autoridades para contrarrestar el robo de infraestructura eléctrica. Según la información consignada, este tipo de hurtos no solo ocasiona pérdidas económicas para las compañías de energía, sino que, además, puede interrumpir la prestación del servicio y afectar a numerosos usuarios. La investigación se centrará en determinar si los capturados actuaban solos o hacían parte de una estructura dedicada a este tipo de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros de cable de energía pretendían robar en Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada por la Policía y reproducida en el informe, los dos hombres que fueron capturados en el barrio San Simón intentaban sustraer 210 metros de cable aéreo multiplex, propiedad de una empresa de energía que opera en Ibagué.

¿Por qué el robo de cable puede afectar el servicio de energía en una ciudad?

El hurto de cables eléctricos, como el ocurrido en el barrio San Simón, puede provocar interrupciones en la prestación del servicio de energía para usuarios residenciales e industriales. Según las autoridades, estas acciones impactan directamente la infraestructura y requieren labores de reposición que pueden tardar y aumentar los costos para las empresas y la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.