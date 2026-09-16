Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una alerta por una presunta pelea llevó a la Policía al interior de un conjunto residencial de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Cuando los uniformados acudieron a la llamada de la central de radio, encontraron una escena desgarradora: una mujer había sido agredida fatalmente. Según información entregada por la hija de la víctima, el ataque ocurrió dentro de la vivienda, lo que permitió a las autoridades actuar de inmediato.

Sigue a PULZO en Discover

El informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, representada por el teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado, indica que al entrar a la residencia, los agentes hallaron el cuerpo de la mujer con una profunda lesión en el cuello, aparentemente causada con arma blanca. Tras el ataque, el presunto responsable trató de huir por las casas vecinas, pero gracias al aporte de testigos y familiares, los uniformados lograron capturarlo en el tejado de una vivienda antes de que abandonara la zona. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá esclarecer las circunstancias del crimen, la relación existente entre el capturado y la víctima, así como el posible motivo del homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado ni la identidad ni la edad de la mujer fallecida.

De acuerdo con los procedimientos establecidos, la Fiscalía investiga si el caso podría tratarse de un feminicidio, es decir, un asesinato motivado por la condición de género de la víctima. Para ello, debe determinar si existían antecedentes de amenazas, violencia previa o algún vínculo sentimental o familiar entre los involucrados. Mientras tanto, la investigación se realiza como homicidio y un juez decidirá la situación jurídica del sospechoso a partir de las pruebas recabadas.

El hecho se presenta en medio de un preocupante aumento de los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá. Según cifras de la Veeduría Distrital, durante el primer trimestre de 2026 hubo 15.538 casos de este tipo, lo que representa un alza del 58,5 % frente al mismo periodo del año previo, con un 71,9 % de víctimas femeninas. Además, entre enero y julio de 2026, la capital registró 11 feminicidios, dos menos que el año anterior. A pesar de esta ligera disminución, las cifras siguen siendo alarmantes y refuerzan la importancia de la investigación en casos como el ocurrido en Kennedy, para determinar si hay factores de riesgo y poder activar rutas de protección para otras posibles víctimas.

¿Cómo avanza la investigación judicial en el caso de la mujer hallada sin vida en Kennedy?

La investigación sigue en curso bajo la Fiscalía General de la Nación, que evalúa si se trató de feminicidio o de un homicidio sin connotación de género. En esta etapa, un juez deberá analizar los cargos y las pruebas proporcionadas por el ente acusador antes de tomar una decisión sobre la situación jurídica del presunto agresor. Las autoridades continúan recolectando testimonios y evidencias para establecer las circunstancias exactas del crimen.

¿Cuáles son los factores evaluados por la Fiscalía para clasificar un crimen como feminicidio en Bogotá?

Para determinar si un homicidio es feminicidio, la Fiscalía examina si la muerte estuvo relacionada con la condición de género de la víctima, la existencia de antecedentes de violencia o amenazas, y la posible relación sentimental o familiar con el presunto victimario. Estos criterios ayudan a establecer el contexto del ataque y a definir si se deben activar rutas de protección y seguimiento especializado para otros casos similares en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.