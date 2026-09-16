Por: Portal Bogotá

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Durante la celebración de Amor y Amistad 2026 en Bogotá, la importancia de las redes de apoyo entre mujeres cobra especial relevancia, especialmente cuando alguna atraviesa situaciones de violencia. De acuerdo con la campaña #QueSeNote de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, acciones simples como escuchar sin juzgar, creer en lo que se cuenta, respetar las decisiones y mantener el acompañamiento pueden marcar una gran diferencia en la vida de una persona que lo necesita. Estos vínculos cercanos, basados en la confianza, se convierten en verdaderos soportes cotidianos frente a situaciones difíciles.

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Frecuentemente, los primeros indicios son señales sutiles: una amiga empieza a ausentarse de encuentros sociales, se aleja de su círculo más próximo o cambia de manera repentina sus comportamientos para evitar conflictos en casa. En ocasiones, en un espacio de confianza, puede revelar que su pareja revisa su celular, cuestiona a sus amistades o exige saber permanentemente su ubicación. Estos cambios, que pueden parecer menores, son testimonios valiosos que las personas cercanas pueden notar con atención en la rutina diaria, según destaca la información oficial de la estrategia mencionada.

Enfrentar este tipo de situaciones no implica asumir la responsabilidad de resolver los problemas ni tener todas las respuestas. Al contrario, la clave está en ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento donde se reconozca la autonomía de la persona afectada. Preguntas o presiones directas, como exigir que termine la relación de manera inmediata, suelen dificultar que vuelva a buscar ayuda y pueden incrementar sentimientos de culpa. Por eso, acompañar sin juzgar, creyendo en su testimonio y respetando sus tiempos, permite que encuentre la fuerza para tomar decisiones informadas.

Mantener los lazos afectivos es fundamental, ya que el aislamiento es común cuando hay controles o violencia en una relación. Seguir invitando y manteniendo el contacto ayuda a que una mujer no pierda sus referentes de apoyo y afecto. Formar parte de una red de apoyo no exige convertirse en experta ni exponerse a situaciones de riesgo; bastan el acompañamiento y la validación de emociones, ayudando a identificar cuándo buscar orientación profesional.

Este enfoque forma parte de la estrategia de Transformaciones Culturales de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), que promueve herramientas para transformar prácticas de control, robustecer redes de apoyo y construir relaciones basadas en el respeto y la autonomía. En septiembre de 2026, mes de Amor y Amistad, la campaña #QueSeNote invita a todas las personas a reconocer y fortalecer estos vínculos, pues a veces escuchar, acompañar y guiar hacia una orientación adecuada es el primer paso para cambiar vidas.

La Línea Púrpura Distrital, disponible las 24 horas y de acceso gratuito, sigue siendo un canal fundamental para quienes requieren apoyo o información, de acuerdo con datos de la campaña.

¿Cómo identificar señales de violencia en una amiga o conocida?

Las señales que pueden alertar sobre una situación de violencia incluyen ausencias frecuentes a encuentros sociales, cambios abruptos en el comportamiento o intentos de evitar discusiones en casa. También pueden compartir en confianza que su pareja vigila su celular, limita sus amistades o quiere saber su ubicación constantemente. Estar atentos a estos cambios puede ayudar a brindar el apoyo necesario en el momento oportuno.

¿Qué es la Línea Púrpura Distrital y cómo puede ayudar en situaciones de violencia?

La Línea Púrpura Distrital es un servicio de atención gratuita disponible las 24 horas para mujeres que viven situaciones de violencia en Bogotá. Ofrece acompañamiento, orientación y referencias especializadas, sin necesidad de exponer a la persona ni a quienes la apoyan. Allí se puede recibir información y guía sobre los pasos a seguir y cómo actuar ante estas circunstancias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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